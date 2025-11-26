Le beau geste de Luka Doncic pour son protecteur Jaxson Hayes

Venu à sa rescousse lors de l’altercation avec Kris Dunn, Jaxson Hayes ne sera pas oublié par Luka Doncic.

Petit moment tendu lors du derby entre les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers la nuit dernière. Luka Doncic s’est retrouvé au sol après une poussette de Kris Dunn et quand le meneur slovène s’est relevé pour s’expliquer, son adversaire l’a à nouveau provoqué. Jaxson Hayes est alors rapidement intervenu pour rejeter Dunn, provoquant ainsi une petite échauffourée.

« Je vais payer son amende », assurait Luka Doncic juste après le match en parlant de l’intervention de son camarade. « J’apprécie. Je lui ai dit de suite. Merci de me protéger. Ça en dit long sur lui, sur cette équipe. On se soutient les uns les autres. »

Jaxson Hayes s’entendent bien sur et en dehors du terrain. Au point où le pivot pourrait d’ailleurs prochainement disputer des compétitions internationales avec la Slovénie.

