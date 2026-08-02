Luka Doncic : « le joueur le plus unique » qu’ait côtoyé Rick Carlisle

De Larry Bird à Dirk Nowitzki, Rick Carlisle a côtoyé des joueurs absolument uniques au cours de ses carrières de joueur et d'entraîneur. Pourtant, quand on lui demande le joueur le plus singulier avec lequel il a travaillé, un nom ressort immédiatement : Luka Doncic.

« En termes de talent, de capacités et de tout le reste, c'est le joueur le plus exceptionnel avec lequel j'ai jamais travaillé », tranche le coach, invité du Draymond Green Show cette semaine. « Il est tout simplement excellent, et c'est aussi un compétiteur acharné. Si vous l'entourez des bons joueurs, je vous mets au défi de trouver un moyen de le battre, car il est incroyablement intelligent et sait comment gagner. »

C'est Carlisle qui a accueilli Luka Doncic en NBA, sur le banc de Dallas jusqu'en 2021, et accompagné son passage de pépite européenne à superstar. Il en garde un souvenir intact dès les premiers matches d'entraînement.

« Quand Luka est arrivé, il a tout de suite participé aux matches d'entraînement, et nous avions une équipe de vétérans plutôt solide. On avait DeAndre Jordan, Wes Matthews, Harrison Barnes et d'autres très bons joueurs », raconte l'actuel entraîneur des Pacers. « Il a joué avec ces gars-là, et il jouait comme Magic Johnson, il prenait des rebonds et distribuait des passes décisives partout sur le terrain. Il ne cherchait même pas vraiment à marquer, et je me suis dit : "Mon Dieu, ce type est un joueur dans le style de Magic Johnson." »

L'entraîneur reconnaît aussi avoir commis des erreurs de jugement avec un profil si atypique. Il a notamment tenté de faire de Doncic un ailier, à cause de son gabarit. Il a cependant fini par céder aux demandes du Slovène, qui se voyait meneur, corrigeant le tir après dizaine de matches.

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