Luka Doncic : « C’est tellement facile de jouer avec Kyrie »

Les Dallas Mavericks ont décroché une victoire de prestige contre les Philadelphia Sixers (133-126) la nuit dernière. Enfin un match référence pour le duo constitué de Luka Doncic et Kyrie Irving. Les deux superstars, qui n’avaient gagné qu’un seul de leurs cinq premiers matches ensemble, ont compilé 82 points : 42 pour le Slovène et 40 pour l’Américain.

« C’est tellement facile de jouer avec Kyrie », confiait Doncic. « Il m’aide beaucoup. Je ne pense vraiment pas que l’attaque soit un problème pour nous. C’est juste en défense. Il faut que nous soyons capables de faire des stops. »

Ça va être la grande problématique pour les Mavericks. Peuvent-ils vraiment claquer 130 points chaque soir ? Ils devront trouver d’autres solutions pour gagner. Luka Doncic et Kyrie Irving ne vont pas marquer 40 points chacun tous les soirs. Cette belle victoire est encourageante et elle donne un aperçu de ce dont le duo est capable. Mais ça ne doit pas non plus faire oublier les défaites plus inquiétantes jusqu’alors.

Les deux superstars vont continuer à prendre leurs marques ensemble tant mieux si le feeling passe bien. En revanche, c’est dans l’adversité qu’il faudra vraiment juger ce duo et sa capacité à vraiment s’inscrire dans la durée.

Le bilan horrible des Mavericks quand ils ont le tir pour la gagne