Seizième faute technique et suspension pour un Luka Doncic démoralisé

Le grand sourire habituel de Luka Doncic a disparu. Le Slovène, d’ordinaire si joyeux sur le terrain, est de plus en plus renfermé à l’heure où il a lui-même avoué traversé des moments difficiles dans sa vie personnelle. Sa frustration est à son paroxysme. Du coup, ce n’est certainement pas maintenant qu’il va se mettre à arrêter de râler contre les arbitres, l’une de ses grandes faiblesses depuis son arrivée dans la ligue. Il s’est encore plaint de l’absence d’un coup de sifflet la nuit dernière, écopant ainsi de sa seizième faute technique de la saison.

Celle-ci n’est pas anodine puisque le meneur des Dallas Mavericks a dépassé la barre des 15 et il sera donc automatiquement suspendu pour le prochain match, sauf si la NBA revient sur la décision des arbitres. Peu probable. Il devrait donc manquer le duel avec les Indiana Pacers lundi soir.

Luka Doncic, plus frustré que jamais

Le timing peut difficilement être plus mauvais. L’équipe texane est en chute libre. Elle est lancée sur une série de quatre revers consécutifs, dont deux contre les très modestes Charlotte Hornets. Même les 40 points de Luka Doncic n’ont pas suffi. Le jeune homme tirait d’ailleurs une tronche de huit mètres de long, évitant par moment ses coéquipiers au point d’aller s’assoir à l’autre bout du banc.

Les Mavericks occupaient la quatrième place il y a deux mois. Ils ont perdu pied après le transfert de Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith, contreparties cédées pour Kyrie Irving, et ils n’ont gagné que 7 des 20 matches disputés depuis. Ils sont actuellement onzièmes de la Conférence Ouest…

Luka Doncic isn't himself. Walked slowly to the bench at Q1 buzzer, didn't reciprocate high fives, plopped down on a chair separate from the huddle.

Looks like a reaction any human might while going through difficult personal time in life, not just a 30-16 deficit to Hornets.

— Callie Caplan (@CallieCaplan) March 26, 2023