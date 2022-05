Luka Doncic, le monstre se déchaîne face à la menace d’une élimination

Le talent de Luka Doncic ne fait aucun doute. A 23 ans, le meneur des Dallas Mavericks s'impose comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Phénomène de précocité, le Slovène affole les compteurs en NBA par ses performances.

Et en Playoffs, l'ancien joueur du Real Madrid n'a pas l'habitude de baisser de rythme. Malgré des éliminations successives au premier tour lors de ses deux premières expériences, la jeune star n'a jamais déçu à ce stade de la compétition.

Au contraire, il se montre même capable de se sublimer dans ce contexte. Notamment quand son équipe se retrouve sous la menace d'une élimination...

Lors du deuxième tour des Playoffs cette année, les Mavs étaient justement dos au mur contre les Phoenix Suns. Mais lors du Game 6 cette nuit, les Texans ont donc égalisé dans cette série (3-3). Sur ce match, Doncic a encore sorti le grand jeu : 33 points, 11 rebonds et 8 passes décisives.

Avec ce succès (113-86), Dallas a ainsi gagné le droit de disputer un Game 7 décisif sur le parquet des Suns. Et comme il vient de le prouver, le natif de Ljubljana sera très probablement à la hauteur de ce rendez-vous.

Pourquoi ? Car dans l'histoire de la NBA, Doncic s'impose tout simplement comme le joueur le plus prolifique (avec au moins 3 matches) quand son équipe se trouve sous la menace d'une élimination ! Avec 39 points de moyenne, il devance notamment Alex Groza (33,5), LeBron James (33,5) ou encore Michael Jordan (31,3).

C'est même plutôt le contraire, Luka Doncic ADORE être dans la lumière dans de tels moments.

Luka Doncic plus que jamais motivé par les critiques

Pour autant, malgré ses copies individuelles XXL, il faut tout de même souligner un fait : Doncic n'avait, jusqu'à maintenant, jamais réussi à faire gagner son équipe lors d'un match à élimination. Face aux Clippers en 2020 et 2021, ses exploits n'avaient pas été suffisants.

Cette fois-ci, il a brillé, mais ses coéquipiers ont aussi répondu présents. Et sur le Game 7, cette formule sera indispensable pour créer un exploit sur le parquet de la formation de l'Arizona. De son côté, le jeune prodige devra bien évidemment continuer de sortir le grand jeu.

Mais on a plutôt tendance à lui faire confiance. Surtout vu comme les Suns l'ont piqué depuis le début de cette série...

"J'aime quand les gens commencent à me trash talk. Ça me fait monter en pression. Mec, c'est amusant. C'est le basket, il va y avoir beaucoup de trash talking, et j'aime ça. C'est du basket compétitif et j'aime ça. Donc, c'est amusant pour moi", a répété Luka Doncic.