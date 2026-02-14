Luka Doncic, une participation surveillée au All-Star Game

Victime d'une élongation la semaine dernière, le talent des Los Angeles Lakers Luka Doncic devrait tenir sa place au All-Star Game.

Pour la NBA, la participation de Luka Doncic au All-Star Game représente un véritable enjeu. L'évènement, déjà très contesté, a souffert des récents forfaits de Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander et Giannis Antetokounmpo.

Et de son côté, le Slovène, numéro 1 du vote des fans, était annoncé très incertain. En effet, la semaine dernière, le meneur des Los Angeles Lakers a été victime d'une élongation à l’ischio-jambier. Depuis, les Californiens l'ont ménagé et l'ex-Madrilène a raté les 4 derniers matches.

Cependant, selon l'insider Marc Stein, Doncic devrait bel et bien disputer le All-Star Game. Sans surprise, son temps de jeu risque d'être très limité. Il n'est pas question de prendre le moindre risque avec l'ancien prodige des Dallas Mavericks.

Mais il devrait être en mesure de disputer quelques minutes. Et on peut compter sur le natif de Ljubljana, rarement investi au ASG, pour compter ses efforts. Sur le papier, il s'agit très clairement d'une bonne nouvelle pour la NBA.

L'évènement, organisé à l'Intuit Dome de Los Angeles, a besoin de stars pour contenter les fans. Et même sans trop se donner, Luka Doncic devrait régaler le public sur quelques séquences.

