Un médecin estime que Luka Doncic pourrait revenir vers le Game 4, malgré une blessure souvent longue à guérir.

Toujours absent, Luka Doncic n’est pas encore proche d’un retour avec les Los Angeles Lakers.

Victime d’une élongation de grade 2 aux ischios le 2 avril, le Slovène suit une reprise progressive, sans avoir encore retrouvé un rythme de jeu normal.

6 à 8 semaines… sauf exception

Selon le médecin du sport Jesse Morse, ce type de blessure nécessite en temps normal entre six et huit semaines de récupération.

Dans certains cas, avec des injections adaptées et une rééducation agressive, ce délai peut être réduit à environ quatre à six semaines.

C’est dans cet objectif que le Slovène a chois d’aller se faire traiter en Espagne. Un choix qui a légèrement accéléré le processus, selon Morse, mais pas aussi significativement qu’il l’aurait souhaité.

Un retour ciblé autour du Game 4

Le spécialiste reste en effet prudent sur le calendrier. Celui qui plaçait le comeback du Slovène entre le 6 et 10 mai est un peu plus pessimiste avec les nouvelles informations à disposition.

« De manière réaliste, le plus tôt pour son retour serait le 11 mai, pour le Game 4 », explique-t-il.

Un horizon qui correspond à un peu plus de cinq semaines après la blessure. Mieux que le diagnostic initial, mais moins bien que le "quatre semaines" qu'on pouvait espérer après son passage en Espagne.

Une progression encore limitée

Malgré sa présence avec le groupe depuis plusieurs jours, Luka Doncic n’a pas encore franchi les étapes clés de sa reprise.

« Doncic est avec l’équipe depuis deux semaines, mais n’a pas encore réellement progressé niveau course et dans sa capacité à jouer en 5 vs 5.

Par conséquent, il n’est pas proche de revenir », insiste Jesse Morse.

Une série qui commence sans lui

Les Los Angeles Lakers devront donc entamer leur série face au Oklahoma City Thunder sans leur leader offensif.

L’objectif sera de rester au contact pour espérer récupérer Luka Doncic dans des conditions favorables.

Un facteur clé pour la suite

Le retour du Slovène pourrait peser lourd dans l’issue de la série.

Mais à ce stade, tout dépendra de sa capacité à franchir les dernières étapes de sa rééducation sans rechute.