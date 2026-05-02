Luka Doncic encore loin d’un retour ?

Blessé aux ischio-jambiers, le meneur des Los Angeles Lakers Luka Doncic n'est pas assuré de revenir contre l'Oklahoma City Thunder.

Les Los Angeles Lakers se sont officiellement qualifiés pour le deuxième tour des Playoffs. Après une série remportée face aux Houston Rockets (4-2), les Californiens vont désormais défier l'Oklahoma City Thunder. Toujours sans Luka Doncic ? Il s'agit visiblement de la tendance !

Victime d'une blessure aux ischio-jambiers en fin de saison régulière, le Slovène n'a pas disputé le premier tour. Et les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes ! En effet, selon les informations du journaliste John Ireland, le meneur des Lakers n'a pas encore repris la course.

Dans le même temps, Prime Vidéo a confirmé que le retour de l'ex-prodige des Dallas Mavericks n'était pas imminent. Forcément, l'indisponibilité de Doncic représente une très mauvaise nouvelle pour les Lakers.

Même avec lui, les Angelenos se retrouvent face à une mission très compliquée face au champion NBA en titre. Sans lui, cette confrontation semble, au moins sur le papier, très déséquilibrée. Dans l'immédiat, un come-back de Luka Doncic, même en cours de série, ne semble vraiment pas garanti.

Une aubaine pour OKC, grand favori pour atteindre la finale de la Conférence Ouest. Dans ces conditions, les Lakers sont condamnés à l'exploit...

Luka Doncic chambre salement Alperen Sengun en plein match