Luka Doncic chambre salement Sengun en plein match

Depuis le banc, Luka Doncic a lâché une pique virale à Alperen Sengun en plein Game 4.

Même sans jouer, Luka Doncic continue de faire parler de lui.

Lors du Game 4 entre les Los Angeles Lakers et les Houston Rockets, le Slovène a été capté en train de chambrer Alperen Sengun depuis le banc.

Après un lancer-franc manqué de Sengun, Luka Doncic a lancé « Baby Capela », une phrase rapidement devenue virale.

Luka to Sengun after he missed a FT: “BABY CAPELA” (Instead of baby Jokic) 😭😭😭 pic.twitter.com/A9oNrzTYn7 — BrickCenter (@BrickCenter_) April 28, 2026

Une pique qui fait écho aux comparaisons régulières entre Sengun et Nikola Jokic, certains le surnommant « Baby Jokic ».

Une manière pour Doncic de ramener le pivot des Rockets vers un profil plus - avec tout le respect qu’on doit au Suisse - limité, en référence à Clint Capela.

Cette séquence illustre aussi la tension qui monte entre les deux équipes à mesure que la qualification approche. Sur le terrain, les Los Angeles Lakers dominent la série (3-1), malgré l’absence de Luka Doncic et de Austin Reaves.

De son côté, Alperen Sengun réalise des playoffs solides statistiquement, avec plus de 20 points et 10 rebonds de moyenne. Mais son efficacité, son adresse et surtout son impact défensif sont pointés du doigt, dans une série où les Rockets peinent à contenir l’attaque adverse.

En tout cas, même blessé, le leader des Lakers reste impliqué dans la série, y compris dans le rapport de force psychologique.

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