Vlade Divac a détaillé les raisons surprenantes derrière le choix des Kings de ne pas sélectionner Luka Doncic. Et ça n'a aucun sens.

Huit ans après la draft 2018, la décision des Sacramento Kings de ne pas sélectionner Luka Doncic reste l’une des plus critiquées de ces dernières années.

À l’époque, Vlade Divac et la franchise avaient préféré Marvin Bagley III avec le deuxième choix, laissant le Slovène filer jusqu’à la troisième position.

« Luka était en haut de ma liste »

Invité à revenir sur cet épisode, Vlade Divac a reconnu une erreur… tout en livrant une explication qui interroge.

« Je suis allé à Madrid pour lui parler un an avant la draft. Il était clairement en haut de ma liste. Mais évidemment, on dirait que j’ai fait une erreur », a-t-il admis.

Une vision étriquée

L’ancien dirigeant a ensuite détaillé son raisonnement.

« Tous mes assistants disaient qu’il pouvait jouer ailier, et moi j’ai dit non, Luka est un meneur. Luka est un coach sur le terrain. Et j’ai pensé que si je le prenais, je devrais échanger De'Aaron Fox. Et j’avais déjà une super relation avec Fox. »

Une lecture qui a conduit Sacramento à privilégier la continuité autour de Fox plutôt que le potentiel global de Doncic.

« Un joueur pour grand marché »

Mais si c’est souvent une erreur de drafter en fonction du poste et des besoins plutôt que du talent, une autre justification de Divac apparaît comme encore plus absurde :

« Je voyais Fox comme un fit parfait pour une petite franchise comme la nôtre, alors que Luka était un joueur pour un grand marché », a expliqué Vlade Divac.

Une distinction inhabituelle, rarement évoquée dans les critères de draft, et qui renforce le caractère atypique de cette décision.

Un choix devenu emblématique

Depuis, la trajectoire des deux joueurs a largement alimenté les critiques. Luka Doncic est devenu l’un des meilleurs joueurs de la ligue, aujourd’hui leader offensif des Los Angeles Lakers.

À l’inverse, Marvin Bagley III n’a jamais confirmé les attentes liées à son statut de deuxième choix.

Une décision difficile à défendre

Avec le recul, les explications de Vlade Divac illustrent surtout un pari stratégique qui n’a pas résisté à l’épreuve du temps. Surtout, même à l’époque, elles étaient difficilement défendables.

Choisir un joueur sur un poste sur lequel on a des besoins quand il y a la possibilité de prendre un gros talent (et il n’y avait pas de doute concernant Luka Doncic) est quasi systématiquement une erreur. S’il s’était avéré au bout de quelques temps que Fox et Doncic n’étaient pas compatibles, un trade avec de jolies contreparties aurait pu être fait.

Idem sił s’était avéré que Luka Doncic était trop grand pour le marché de Sacramento. Ce qui dans les faits restent à voir. Même si ça semble mal se finir, Giannis a quand même fait vivre quelques années sympa aux Bucks…

Bref, à part le trader alors qu’il a prouvé qu’il était l’un des tout meilleurs joueurs au monde (coucou Nico Harrison), difficile de faire pire erreur comme GM que de ne pas drafter Doncic au profit de Bagley…

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