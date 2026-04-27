Luka Doncic progresse et pourrait revenir début mai selon un médecin, un timing crucial pour les Lakers.

Les Los Angeles Lakers pourraient bientôt récupérer leur leader. Blessé aux ischios (grade 2), Luka Doncic avance dans sa rééducation.

L’entraîneur JJ Redick a confirmé que le Slovène progressait et qu’il avait repris des exercices avec mouvement sur le terrain aujourd’hui :

« La plupart de ses exercices (avant) étaient statiques », a-t-il expliqué.

« Il progresse, mais pas d’update sur une quelconque date de retour », a-t-il ajouté.

Une estimation autour de début mai

En l’absence de date officielle, un médecin du sport apporte un premier repère. Selon Jesse Morse, ce type de progression - le passage du travail statique au dynamique - pour cette blessure correspond généralement à un retour compris entre 10 et 14 jours. Une fenêtre qui situerait le comeback de Luka Doncic entre le 6 et le 10 mai.

Une estimation cohérente avec une possible présence au cours du deuxième tour des playoffs.

Un retour stratégique pour la suite des playoffs

Absent depuis le 2 avril, Luka Doncic a même effectué un passage en Europe pour suivre un traitement spécifique.

Pendant ce temps, les Los Angeles Lakers ont pris l’avantage dans leur série face aux Houston Rockets (3-1).

Si la qualification se confirme, le timing du retour de Doncic pourrait coïncider avec une série bien plus relevée.

Une incertitude qui demeure

Malgré ces signaux positifs, la prudence reste de mise. Les blessures aux ischios sont sensibles et peuvent rechuter rapidement si la reprise est précipitée. Le staff des Lakers devrait donc privilégier une approche progressive.

À ce stade, aucune date officielle n’a été arrêtée. Mais pour la première fois, une fenêtre crédible se dessine pour le retour de Luka Doncic. De là à penser que la défaite de la nuit dernière est une bonne nouvelle ? Et que les Lakers auraient intérêt à passer en 6 ou 7 matches face aux Rockets ?