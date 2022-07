Mac McClung fait sensation en Summer League avec les Warriors

Mac McClung, Rookie of the Year en G-League, se montre sous son meilleur jour en Summer League. Sa décision de quitter les Lakers pour rejoindre l’équipe des Warriors se révèle déjà payante.

Face aux Spurs, le meneur a compilé 22 points, 6 rebonds, 6 passes et 3 interceptions à 9-15 au tir. Des chiffres assez impressionnants dans un match qui s’est terminé sur le score de 86-85, en faveur de Golden State. Les statistiques sont une chose, mais les images en sont encore une autre. Mac McClung a proposé un vrai récital aux spectateurs de Las Vegas.

Lui et Jonathan Kuminga ont marqué plus de la moitié des points de son équipe dans cette rencontre. L’ailier, champion avec les Warriors, cumule pour sa part 28 points, 7 rebonds et 4 passes contre San Antonio. Une confrontation dans laquelle James Wiseman s’est également montré sur les parquets pour la première fois depuis un an.

L’ancien joueur de Georgetown et de Texas Tech, non-drafté, n’a disputé que deux matches en NBA cette année. Il a passé la majorité de sa première saison en G League, où il s’est révélé très à l’aise. Il affiche des moyennes de 21,6 points, 7,6 passes et 6,6 rebonds dans la ligue de développement.

La Summer League est donc pour lui un moment crucial, qui lui permet de se mettre en valeur devant les franchises. C’est pourquoi McClung a préféré partir aux Warriors plutôt que de sortir du banc aux Lakers. À 23 ans, sa fenêtre pour se faire une place dans la grande ligue se referme petit à petit. Il faut dire que son physique, 1,88 m pour 84 kg, n’est pas tout à fait adapté aux gabarits de la NBA.