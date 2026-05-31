Les nouveaux maillots des Wolves ont leaké, ils font plaisir !

Les Minnesota Timberwolves ont écouté leurs supporters. Alors que leurs maillots rétros, aussi bien ceux des années 90 que ceux des années 2000, ont été très appréciés par les fans quand ils ont été remis au goût du jour, leurs tenues récentes n'avaient pas rencontré un franc succès. La franchise va donc se refaire une beauté en faisant du neuf avec du vieux. En effet, leurs nouveaux jerseys sont en réalité un remake de ceux de 1989 (année de création du club) en blanc, vert et bleu, tandis que le troisième maillot noir est une référence aux années de Kevin Garnett. Le résultat est appréciable et les fans d'Anthony Edwards seront pour la plupart ravis de ce relooking.