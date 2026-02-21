Kawhi Leonard a quitté le parquet subitement alors que les Lakers et les Clippers étaient au coude à coude. Il n'a pas joué les 5 dernières minutes du match.

Alors que le derby de Los Angeles battait son plein, tout semblait encore possible pour les Los Angeles Clippers. À un peu plus de cinq minutes de la fin, ils n’étaient menés que de trois petits points par les Los Angeles Lakers. Kawhi Leonard, incandescent, affichait déjà 31 points et paraissait prêt à livrer un dernier bras de fer avec Luka Doncic.

Puis, soudainement, la scène a intrigué. Leonard s’est brièvement entretenu avec son coach, Tyronn Lue, avant de quitter le terrain. Il ne reviendra plus. Aucune grimace spectaculaire, aucun choc visible. Juste une sortie discrète, presque déroutante au regard de l’enjeu. En face, Luka Doncic a alors pris la fin de match à son compte, contrôlant le tempo et scellant la victoire (125-122) des Lakers.

Très vite, les réseaux sociaux se sont enflammés. Certains, prompts aux théories fumeuses, ont évoqué des histoires de paris illégaux. Mais la réalité s’est révélée bien plus simple. Après la rencontre, Lue a expliqué que Kawhi avait commencé à sentir sa cheville se raidir. Par précaution, et au vu de son lourd historique de blessures, le staff et le joueur ont choisi de ne pas forcer.

C’est tout le malheur de Kawhi Leonard et des Clippers : l’ombre permanente d’un pépin physique. Dans un derby crucial, alors que le duel avec Doncic promettait des étincelles, la prudence a primé. Les Clippers, actuellement 9es à l’Ouest, voient les Lakers, 5es, consolider leur position. Peut-être que ce face-à-face aura droit à une revanche en play-in… ou, mieux encore, en playoffs.