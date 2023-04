Malcolm Brogdon nommé meilleur sixième homme de la saison

Recrue phare de la dernière intersaison des Boston Celtics, Malcolm Brogdon a été élu 6th Man of the Year après son changement de rôle;

La NBA continue de distribuer ses récompenses. Après Jaren Jackson Jr (DPOY) ou encore Mike Brown (COY), c'est Malcolm Brogdon qui est désormais mis à l'honneur. Le meneur des Boston Celtics a été nommé meilleur sixième homme de la saison. Il a terminé en tête de 60 bulletins sur 100 et devance ainsi Immanuel Quickley des New York Knicks. Une belle récompense pour le joueur de 30 ans, qui a su accepter un nouveau rôle, moins central, en arrivant dans le Massachusetts.

« C’est sûr que ça a demandé une vraie adaptation en passant d’Indiana à Boston. Mais je suis dans une super organisation, j’ai d’excellents coéquipiers et de très bons coaches. Je veux remercier ces gars-là. » « (…) J’ai eu le plaisir de pouvoir jouer avec Giannis Antetokounmpo, l’un des meilleurs joueurs du monde. Je suis sorti de la fac en tant que joueur All-American. Mais il faut savoir mettre son ego de côté et je l’avais fait en arrivant à Milwaukee. Puis je suis arrivé à Indiana où j’ai porté l’équipe avec Domantas Sabonis mais sans grand succès. Donc ça a été un nouveau coup dur pour moi, le fait de comprendre que je ne peux sans doute pas être une première option. Mais je peux être un numéro 2, 3 ou 4. Donc jouer avec Jayson Tatum et Jaylen Brown, ça colle bien pour moi. »

Quasiment All-Star aux Indiana Pacers, où il tournait à 20 points par match, Malcolm Brogdon s’est glissé à merveille dans la peau d’un sixième homme de luxe. Il a compilé 14,9 points à 48-44-87 avec 4,2 rebonds et 3,7 passes en 26 minutes. Il ne change pas fondamentalement ce que font les Celtics mais il donne encore plus de relief à cet effectif. C’est aussi une option très intéressante dans le money time. Il va désormais avoir une chance de peut-être décrocher une bague en plus de son trophée de 6th Man of the Year.