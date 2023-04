Mike Brown élu COY à l’unanimité, une première dans l’Histoire de la NBA

Tout sourit aux Sacramento Kings cette semaine. Les supporters sont euphoriques et ils ont été extraordinaires lors des deux premiers matches de playoffs de la franchise après 17 ans d'attente. Les joueurs ont fait preuve d'une envie débordante et ils ont fait plier les Golden State Warriors, champions en titre, par deux fois pour mener 2-0 avant le Game 3 de ce soir à San Francisco. De'Aaron Fox a remporté le trophée de joueur le plus clutch, nouvelle récompense introduite cette saison. Et leur coach, Mike Brown, a lui été élu Coach Of the Year... à l'unanimité ! Les 100 journalistes du panel NBA ont tous placé l'entraîneur californien en première position. Une grande première dans l'Histoire de la ligue.

« J’ai dû m’assurer que je comprenais quelles étaient les forces de mes joueurs et j’ai dû accepté de me reposer sur leurs qualités », notait le coach à propos de son adaptation aux Kings après sa nomination sur le banc pendant l’intersaison.

En effet, Mike Brown avait été choisi dans l’espoir d’amener une certaine rigueur défensive à cette équipe de Sacramento. Les Californiens ont fini dans le top-5 des plus mauvaises défenses de la ligue mais ils ont développé l’une des attaques les plus efficaces de l’Histoire et certainement la plus prolifique du championnat. Brown a su libérer ses hommes pour compenser leurs lacunes de l’autre côté du parquet. Et ça a marché, puisque les Kings ont terminé à la troisième place de la Conférence Ouest.

C’est la deuxième fois au cours de sa carrière que Brown est nommé COY. Il avait déjà décroché le trophée quand il entraînait aux Cleveland Cavaliers. Il devance Mark Daignault (Oklahoma City Thunder) et Joe Mazzulla (Boston Celtics) au classement cette saison.

