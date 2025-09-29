Malcolm Brogdon a écarté d’autres offres et accepté un contrat non garanti aux Knicks, convaincu d’avoir une vraie chance de viser le titre.

Malcolm Brogdon a fait un pari potentiellement risqué sur son avenir. Après une saison compliquée à Washington, le meneur de 32 ans a accepté un contrat non garanti avec les New York Knicks, malgré d’autres opportunités en free agency. Sans trade, les New York Knicks ne pourront offrir qu'un contrat vétéran, pour lequel Brogdon est en concurrence avec Landry Shamet et Garrison Matthews. Mais rejoindre une équipe ambitieuse lui semblait plus important que la sécurité d’un contrat assuré.

« En entamant ma 10e année, je voulais être dans une bonne organisation qui se bat pour un titre. J’ai eu ça à Milwaukee, à Boston aussi. Ici, il y a une vraie chance », a-t-il confié après l’entraînement de dimanche.

Soulager Jalen Brunson

Brogdon sait aussi quel rôle l’attend : apporter de la stabilité derrière Jalen Brunson, leader incontesté des Knicks. « Tout ce qui peut enlever de la pression à Jalen est l’objectif. Je veux le soulager des deux côtés du terrain, et aider toute l’équipe », a expliqué l’ancien Sixth Man of the Year.

À l’approche de ses 33 ans, Malcolm Brogdon espère surtout retrouver la régularité qui lui a manqué ces dernières saisons. Limité à 24 matchs avec les Wizards en raison d’une blessure à la cheville gauche, il sort également d’une campagne difficile à trois points (29 %). Avant cela, il n’avait disputé que 39 rencontres avec Portland.

Une expérience précieuse

Conscient de ses fragilités physiques, Brogdon met en avant sa capacité d’adaptation : « Ces trois dernières années, j’ai connu trois systèmes différents, trois coachs différents. Cela me donne un avantage pour m’intégrer vite. La NBA, c’est s’adapter le plus vite possible. »

Le coach des Knicks, Mike Brown, salue son apport : « Il reste constant. Même avec toutes les nouveautés qu’on introduit, il les assimile. Il est solide des deux côtés du terrain. On sent sa présence de vétéran. »

Une confiance affichée malgré le risque

Malgré ce contrat non garanti et une forte concurrence interne (Landry Shamet, Garrison Mathews qui ont donc eux aussi un contrat non-garanti), Brogdon se dit persuadé de pouvoir rester dans l’effectif : « Je viens ici avec l’idée de faire partie de l’équipe. Ce que j’apporte peut aider New York à franchir un cap cette saison. »

Déjà en discussions prolongées avec la franchise avant sa signature, il n’a jamais envisagé une autre destination : « J’étais vraiment décidé à rejoindre les Knicks. C’est un privilège de porter ce maillot et de jouer pour cette équipe, surtout après leur beau parcours. Je ne voulais être nulle part ailleurs. »

Malcolm Brogdon espère apporter sa polyvalence, lui qui se décrit comme un « couteau suisse » capable de créer, défendre et organiser le jeu. À l’entraînement, il se mesure déjà à Brunson, qu’il n’hésite pas à qualifier de « superstar dans cette ligue ».