Les Knicks ont ajouté un nom intéressant à leur effectif en cette fin de semaine : Malcolm Brogdon. Le vétéran de 32 ans, rookie de l’année en 2017 et Sixième Homme de l’année en 2023, rejoint New York sur un contrat d’un an. Un coup malin, sans risque, mais qui pourrait avoir un vrai impact sur la saison 2025-2026.

Brogdon n’est pas un inconnu : drafté par Milwaukee au second tour en 2016, il s’est imposé comme un meneur fiable, intelligent et polyvalent. Il a ensuite porté les couleurs d’Indiana, où il a assumé un rôle de leader offensif, avant de briller en sortie de banc à Boston. Ces dernières années, son parcours a été ralenti par les blessures et des passages discrets à Portland puis Washington, mais son pedigree reste solide.

Un bel apport sur le banc

Ce qu’il peut apporter aux Knicks ? De la stabilité, du tir extérieur et de l’expérience. Derrière Jalen Brunson, Brogdon peut servir de second créateur, capable d’organiser le jeu, de sanctionner à trois points et de calmer les possessions chaudes. Son sang-froid, acquis dans des environnements exigeants comme les playoffs avec Boston, est un luxe pour une équipe qui vise les sommets à l’Est.

Les doutes concernent évidemment sa durabilité. Brogdon a enchaîné les pépins physiques et n’a pas disputé de saison pleine depuis longtemps. Il devra aussi trouver sa place dans une rotation déjà dense, où d’autres arrières cherchent à s’imposer. Mais sur un contrat non garanti, les Knicks n’ont rien à perdre : si Brogdon retrouve du rythme, ils tiennent un atout majeur pour renforcer leur banc.

En résumé, ce n’est pas un coup de tonnerre, mais une pièce d’expérience qui peut faire la différence dans les moments de vérité. Pour New York, c’est le genre de pari intelligent qui peut rapporter gros au printemps.

