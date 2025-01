Malgré la crise, Stephen Curry ne veut pas de panic move aux Warriors…

Les Golden State Warriors ne vont pas bien. Après leur défaite à Toronto, une équipe pourtant en roue libre, les voilà 12e de la Conférence Ouest, derrière les San Antonio Spurs. Sans faire injure à Victor Wembanyama et ses coéquipiers, qui ont réalisé une très belle première partie de saison, Golden State doit normalement pointer bien plus haut. Même avec les différentes absences avec lesquelles Steve Kerr doit composer (Draymond Green, Jonathan Kuminga et Brandin Podziemski face aux Raptors), quelque chose cloche dans la Bay Area et le besoin d'un trade majeur s'impose de plus en plus.

Pourtant, Stephen Curry, qui a déjà perdu Klay Thompson la saison dernière, a appelé au calme et à la prudence en ce qui concerne les trades avant la deadline. La superstar des Warriors ne veut pas que Mike Dunleavy Jr, son General Manager, appuie sur le bouton sans précaution. C'est ce qu'il a expliqué sur ESPN après la défaite au Canada.

"Les trades désespérés ont un impact sur l'avenir de la franchise. On a cette responsabilité de permettre à l'organisation d'être dans une bonne situation lorsque l'on s'en ira", a précisé Curry.

Même son de cloche chez Draymond Green, ravi d'être sur la même longueur d'ondes que son camarade. "Ce qui est beau, c'est que Steve Kerr, Stephen Curry et moi-même ne voulons pas hypothéquer le futur de la franchise. C'est ce que font les mauvaises équipes et les mauvaises organisations. Nous ne sommes ni l'une, ni l'autre".

Sans pour autant faire de "panic move", les Warriors ne peuvent décemment pas rester en l'état s'ils veulent s'offrir une nouvelle (et dernière ?) opportunité de lutter pour le titre.