Malgré l’expulsion et le sweep, Nikola Jokic est resté un leader exemplaire

Nikola Jokic a voulu changer la dynamique du game 4 contre Phoenix en commettant une grosse faute. Il n'y est pas parvenu et a été expulsé. Malgré tout, le Serbe n'est pas ressorti frustré de cette campagne de playoffs, ni même agacé contre ses partenaires comme certains leaders et MVP avant lui.

Les images diffusées par le jumbotron du Pepsi Center à la fin du match ont monté le Joker en train d'attendre chaque membre de son équipe, des joueurs au coaching staff, pour leur faire une belle accolade. Le public ne s'y est pas trompé et a entonné des "MVP, MVP !" pour sa star.

Jumbotron at Ball Arena just showed Nikola Jokic high-fiving every Nuggets player, staffer and coach who walked into the locker room just now. pic.twitter.com/QzbhDrAocI

— Harrison Wind (@HarrisonWind) June 14, 2021