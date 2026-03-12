Auteur de la meilleure saison de sa carrière, Jaylen Brown pense pourtant que le trophée de MVP restera hors de portée malgré les performances des Celtics.

La saison de Jaylen Brown est sans doute la meilleure de sa carrière. Mais malgré ses performances et la réussite des Boston Celtics, l’arrière estime que le trophée de MVP restera probablement inaccessible.

Invité dans le podcast Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady, Brown s’est montré assez lucide, voire fataliste, sur ses chances de remporter la récompense individuelle la plus prestigieuse de la NBA.

« Le critère change tout le temps »

Le joueur des Celtics estime remplir les critères habituellement associés au trophée de MVP, mais il a le sentiment que les attentes évoluent constamment.

« J’ai l’impression de correspondre aux critères pour ce trophée. Surtout quand on se souvient de ce que les gens disaient avant la saison, que je n’en étais pas capable. »

Brown explique avoir réussi à porter son équipe tout en répondant aux critiques.

« J’ai réussi à assumer ça et à aider mon équipe à être là où elle est aujourd’hui. Mais les gens déplacent constamment la barre. Maintenant on dit que je ne remplis pas les critères. Donc je ne l’aurai probablement jamais, peu importe ce que je fais. »

Une saison pourtant énorme

Les chiffres de Jaylen Brown cette saison parlent pourtant pour lui. Sur 58 matches, l’arrière tourne à :

28,3 points

7,1 rebonds

5,1 passes décisives

Il affiche également 48 % au tir et 34,8 % à trois points. Le tout en menant Boston vers l’un des meilleurs bilans de la conférence Est alors que Jayson Tatum n’a pas joué le moindre match jusque très récemment.

Avec un bilan de 43 victoires pour 22 défaites, les Celtics occupent actuellement la deuxième place de la conférence.

Une course au MVP toujours très ouverte

Malgré cette production impressionnante, la course au MVP reste dominée par plusieurs autres superstars, ce qui rend la reconnaissance individuelle encore plus difficile.

Même si Brown continue d’empiler les performances, le joueur de Boston semble avoir déjà intégré une réalité : dans cette course très médiatisée, la perception peut parfois compter autant que les statistiques.

