Jaylen Brown expulsé après un énorme coup de sang

Jaylen Brown a totalement dégoupillé face aux Spurs. Frustré par un no-call, l’ailier des Celtics a vu rouge en plein deuxième quart-temps.

La soirée de Jaylen Brown à San Antonio s’est arrêtée bien plus tôt que prévu. À 3:42 de la mi-temps, l’ailier des Celtics a perdu le ballon en sortie de terrain après un contact avec Stephon Castle. Les arbitres n’ont pas sifflé faute et ont rendu la possession aux Spurs. Brown a immédiatement explosé de colère, au point de recevoir deux fautes techniques coup sur coup et d’être expulsé en plein deuxième quart-temps.

La séquence a vite dégénéré. Brown a continué de s’en prendre au corps arbitral après la première technique, tandis que Joe Mazzulla, Sam Cassell et même des membres de la sécurité des Celtics ont dû intervenir pour l’éloigner. Boston menait 51-49 au moment de l’expulsion, avant de rentrer aux vestiaires sur un score de 58-58.

L'arbitre principal a précisé que Jaylen Brown avait reçu la première faute technique « pour avoir pointé du doigt de manière agressive et utilisé des propos grossiers et exprimé son ressentiment face à l'absence de décision ». Il a déclaré que la deuxième faute technique avait été sifflée parce que Brown « s'était approché de manière agressive d'un arbitre tout en pointant du doigt et en utilisant des propos grossiers ».

Avant de quitter ses partenaires, Brown avait compilé 8 points, 7 passes, 2 rebonds et 1 interception en 15 minutes. Sans lui, les Celtics ont fini par céder face à des Spurs emmenés par un énorme Victor Wembanyama, auteur de 39 points, dans une victoire 125-116 de San Antonio.

Jaylen Brown se lâche sur X

La frustration du joueur ne s’est pas calmée dans le vestiaire. Quelques minutes après son expulsion, Brown a posté sur X : « C’est exactement la m** dont je parle. » Une sortie qui prolonge son agacement déjà affiché contre l’arbitrage cette saison. Après une précédente défaite face aux Spurs en janvier, il avait déjà lâché : « J’ai l’impression que, franchement, ils ont laissé passer beaucoup de choses, et j’en ai marre de ce manque de cohérence. »

Après la rencontre, Joe Mazzulla n’a pas voulu s’étendre sur l’arbitrage, mais il a tout de même soutenu son joueur, expliquant que Brown avait « tout son soutien » et de préciser :

« Je comprends tout à fait le point de vue de Jaylen. Absolument. Et je le soutiens à 100%. Je pense qu'il avait tout à fait raison d'être frustré et d'agir comme il l'a fait. »

Une façon de fermer la parenthèse publiquement, même si cette expulsion a forcément pesé sur une affiche qui ressemblait à un vrai test de printemps pour Boston.

