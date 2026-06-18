Les Pistons n'auraient aucune intention de laisser partir Jalen Duren cet été. Malgré des playoffs décevants, le pivot resterait l'un des piliers du projet de la franchise.

Les prestations de Jalen Duren en playoffs ont suscité de nombreuses critiques, mais elles n'auraient pas changé les plans des Detroit Pistons.

Selon Jake Fischer, la franchise du Michigan compte toujours faire du pivot l'une des pièces maîtresses de son avenir et n'envisage pas de le voir quitter l'équipe lors de sa prochaine restricted free agency.

Detroit veut le conserver à tout prix

L'insider de Bleacher Report est très clair sur les intentions des Pistons.

« D'après tout ce que l'on entend, les Pistons n'ont aucune intention de laisser Duren arriver sur le marché après ne pas avoir trouvé d'accord sur une prolongation l'automne dernier », explique Fischer.

Plus encore, Detroit serait prêt à lui faire sentir à quel point il est important pour l’organisation.

« Les Pistons vont faire en sorte que Jalen Duren se sente très, très aimé. »

Selon Fischer, un futur contrat supérieur à 40 millions de dollars par saison est même évoqué autour du joueur.

Une saison contrastée

Cette confiance peut surprendre au regard de ses derniers playoffs.

Après une saison régulière exceptionnelle, marquée par sa première sélection au All-Star Game et une place dans une All-NBA Team, Duren a connu une nette baisse de régime au moment le plus important de l'année.

Le pivot est passé de 19,5 points et 10,5 rebonds de moyenne en saison régulière à seulement 10,2 points et 8,5 rebonds en playoffs.

Une chute de production qui a alimenté de nombreuses interrogations sur sa capacité à peser dans les matches à enjeu.

Un pilier du projet avec Cade Cunningham

Malgré cela, les dirigeants de Detroit continueraient de le considérer comme l'un des fondements de leur projet.

Fischer assure même que Duren est vu comme un élément aussi important que Cade Cunningham ou Ausar Thompson dans la construction de l'effectif.

« Il est autant une pierre angulaire du projet que Cade Cunningham et Ausar Thompson », affirme l'insider.

Éligible à un contrat maximum estimé à plus de 287 millions de dollars sur cinq ans grâce à ses distinctions individuelle, Duren semble donc toujours destiné à faire partie du futur de Detroit, malgré une fin de saison qui a laissé un goût amer.