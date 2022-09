Marcus Jordan retravaille la Air Jordan 7 pour Trophy Room

Pas facile dans le sport d'être un "fils de" (on vous conseille à ce propos l'excellent documentaire "Papa" d'olivier Dacourt). L'héritage est souvent trop lourd à porter, voire quasiment impossible surtout si l'on tente de marcher dans les pas du glorieux parent. On n'ose imaginer la pression que peut avoir Bronny James sur les épaules, et souhaitons lui la réussite des Hardaway Jr, Payton ou encore Curry. Marcus Jordan, lui, n'avait pas le talent pour prendre la suite du paternel, mais s'est lancé dans le monde de la sneaker en ouvrant le très ronflant shop "Trophy Room".

Editions limitées, collabs inédites, la voie semblait toute tracée pour l'ainé de la fratrie, surtout quand en 2021 il annoncait la sortie d'une Jordan 1 Chicago. Sauf que patatras, la release est un fiasco, personne n'arrive à se la procurer et dans le même temps des resellers se prennent en photo devant des dizaines de paires, activant de vilaines rumeurs de backdoor (le fait de sortir des paires en douce pour des clients particuliers ou des employés) qui laisseraient entendre que cette sortie a été orchestrée pour créer un buzz et une surenchère de tarifs au lieu de satisfaire le plus grand nombre. Bref, pas top quand on s'appelle Jordan.

Pas le droit à l'erreur donc sur la nouvelle silhouette proposée par le shop, en l’occurrence une très belle et premium Air Jordan 7 qui nous emmène en 1992 pour les Jeux Olympiques de Barcelone, et même plus précisément du côté de Monte Carlo, camp de base de la Dream Team pour sa préparation aux JO. Et c'est là bas qu'aura lieu une mémorable séance d'entrainement que le journaliste Jack McCallum immortalisera dans son livre "Dream Team" comme "le plus grand match n'ayant pas eu lieu".

C'est ce match qui est représenté sur cette AJ7, avec un upper en nubuck aux couleurs de Team USA et des eyelets dorés inédits, le tout posé sur la semelle classique de la 7 dans son coloris Olympique. La signature du Goat est embossée sur l'arrière, et des plaques dorées représentent sur le talon le logo de Trophy Room et le numéro 9 porté par Jordan à Barcelone.

Un clin d'oeil à Monte Carlo et au fameux practice est placé sur la semelle intérieure du pied droit et sur le col avec la date du 22 juin 1992. Derrière la languette vous trouverez noté "new sheriff in town", la fameuse phrase qu'un Jordan survolté avait sortie à Bird et Magic après avoir remporté cet entrainement aux termes d'une furieuse remontée. Quant à la boite, elle représente carrément le parquet de la salle placée sous le stade Louis II de Monaco !

Bon nous n'allons pas vous mentir : ce sera quasiment impossible de mettre la main sur cette Jordan 7 qui devrait sortir d'ici la fin 2022, mais les détails et le storytelling sont incroyables.

Les images de la Trophy Room x Air Jordan 7