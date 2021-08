Marcus Smart, une fidélité absolue avec les Celtics

Mardi, Marcus Smart a prolongé pour 77 millions de dollars sur 4 ans. Malgré de nombreuses rumeurs concernant un départ, le meneur de jeu se retrouve désormais lié avec la franchise du Massachusetts jusqu'en 2026.

Ainsi, la belle histoire, débutée en 2014, entre les deux parties va pouvoir se poursuivre sur le long terme. Dans le communiqué pour officialiser cette nouvelle, le joueur de 27 ans a justifié cette décision.

"Il n'y a pas un autre endroit où je préférerais jouer et pas d'autres fans devant lesquels je préférerais jouer. J'aime Boston, et Boston m'aime. Nous avons eu de grands moments et du succès depuis que je suis ici, mais il y a encore beaucoup à accomplir.

Je suis prêt à remettre ce maillot des Celtics et à m'entraîner sur le parquet avec mes coéquipiers", a lancé Marcus Smart.