Mark Williams prolonge avec Phoenix

Les Phoenix Suns veulent conserver les joueurs qu’ils ont développé avec le coach Jordan Ott la saison dernière. Après Collin Gillespie et Jordan Goodwin, c’est au tour de Mark Williams de prolonger son aventure dans l’Arizona. Le pivot serait sur le point de s’engager pour trois années supplémentaires avec 38 millions de dollars à la clé. Un contrat pleinement garanti, une donnée importante pour un joueur si souvent blessé.

L’intérieur de 24 ans sort d’une saison où il a pris part à 60 rencontres, ce qui n’était encore jamais arrivé depuis ses débuts en NBA en 2022. Il avait disputé 43, 19 puis 44 matches sur ses trois premières saisons avec les Charlotte Hornets avant d’être transféré aux Suns lors de la draft 2025. Il avait déjà été expédié aux Los Angeles Lakers quelques mois auparavant mais le trade avait fini par être annulé après sa visite médicale.

Mark Williams tournait à plus de 11 points et 8 rebonds de moyenne à Phoenix l’an passé. Son équipe s’était notamment qualifiée pour les playoffs en passant par le play-in.