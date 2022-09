Markieff Morris compare la relation entre Kevin Durant et les Nets à son mariage

Deux mois après avoir demandé par deux fois son transfert, Kevin Durant est toujours aux Brooklyn Nets. Il assure d’ailleurs que ça ne lui pose pas de problèmes, que tout est rentré dans l’ordre. Info ou intox ? En tout cas, pour Markieff Morris, la situation n’est pas plus gênante que ça.

Markieff Morris on KD rescinding his trade request: "Like breaking up with a girlfriend and you get back with her. Same sh1t. Same differences until you figure it out." Can it work? "Yeah. I broke up with my wife a couple times; we still married." #Nets #NBA

