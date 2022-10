Mascotte NBA, un métier qui rapporte gros

Vous aimez le basket et faire le clown sous un costume ? Ce métier est peut-être fait pour vous. Et c'est (très) bien payé.

Voilà un plan de carrière que la conseillère d'orientation n'évoquera jamais. Mascotte NBA. Et pourtant… il y a de l'argent à se faire ! Hoops Addict s'est penché sur les revenus de nos camarades costumées qui animent les temps morts et les à-côtés des rencontres tout au long de la saison. La moyenne est plutôt élevée : 60 000 dollars par an ! Et encore, certains gagnent plus que les autres. Le milieu de la mascotte est lui aussi très inégalitaire.

Rocky, celle des Denver Nuggets, touche par exemple 625 000 dollars à l'année. C'est plus que certains joueurs ! Dix fois plus que la moyenne. Et même le triple de Benny the Bull, légendaire mascotte des Chicago Bulls.

Après, ça reste un métier super physique qui nécessite une excellente condition physique et où le risque de blessure est élevé. Mais pensez y.