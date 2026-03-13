Matas Buzelis regrette son trash-talk face à Luka Doncic

Matas Buzelis a essayé de chauffer Luka Doncic pendant le match… mauvaise idée : la star des Lakers a ensuite pris feu.

Le jeune ailier des Chicago Bulls, Matas Buzelis, a appris une leçon assez brutale face aux Los Angeles Lakers. Lors de la défaite de Chicago (142-130), le joueur de 21 ans s’est retrouvé au cœur d’un petit accrochage verbal avec Luka Doncic… et la suite du match ne s’est pas vraiment déroulée comme il l’espérait.

Tout commence au deuxième quart-temps, lorsque Buzelis commence à parler à Doncic pour tenter de le sortir de son match. Une stratégie classique en NBA, mais qui a eu l’effet exactement inverse. Le Slovène s’est immédiatement enflammé offensivement.

Dans la foulée de cet échange, Doncic a enchaîné 12 points consécutifs, répondant directement sur le terrain au Bull. Une séquence qui a donné le ton de la soirée et qui a lancé le festival offensif du meneur des Lakers.

Au final, la superstar de Los Angeles a signé 51 points, 10 rebonds et 9 passes, guidant les Lakers vers une victoire nette face à Chicago. Il s’agit de son premier match à 50 points sous le maillot des Lakers et du huitième de sa carrière.

Après la rencontre, Buzelis a reconnu que l’épisode lui servira probablement de leçon, même s’il assume pleinement son attitude.

« Je ne recule devant personne, peu importe qui c’est. J’ai relevé le défi, mais ça n’a pas marché. »

Le jeune joueur a aussi admis que Doncic avait clairement haussé son niveau après le début du trash-talk.

« Il a commencé à tout rentrer quand j’ai commencé à lui parler. »

Ironiquement, Doncic lui-même a confirmé que l’échange verbal l’avait motivé. La star des Lakers a expliqué après le match que Buzelis l’avait tout simplement « réveillé », surpris qu’un joueur aussi jeune vienne le provoquer.

Malgré la défaite, Buzelis a tout de même réalisé un match solide avec 22 points, 6 rebonds, 2 interceptions et 2 contres, confirmant qu’il reste l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs de Chicago. Mais cette fois, la leçon est claire : provoquer Luka Doncic peut vite se retourner contre vous.

