Matisse Thybulle, l’opération commando et secrète des Sixers pour le drafter

Matisse Thybulle est une véritable pépite. Avec 20 minutes de temps de jeu en moyenne, le joueur des Philadelphie Sixers a réussi à être nommé dans le deuxième meilleur cinq défensif. Une prouesse rarissime qui prouve à quel point la franchise de Pennsylvanie a visé juste en 2019, lorsqu'elle a drafté l'international australien en 20e position, un peu à la surprise générale.

Récupérer le joueur de l'université de Washington n'a pas été une mince affaire. Lors de son passage dans le podcast de JJ Redick, The Old Man and the Three, Matisse Thybulle a révélé la manière dont les Sixers ont opéré pour ne pas qu'une autre équipe ne se penche sur son cas trop tôt à leur goût durant la Draft.

Le récit est très long, mais intéressant.

"Je pense qu'il s'est passé assez de temps maintenant pour que je raconte ça. Plus d'un mois avant la Draft, je savais pour quelle équipe je jouerais. On arrivait à la fin de saison universitaire et au moment où les workouts pour les équipes NBA commençaient. Philadelphie était apparemment intéressé par moi depuis ma troisième année de fac. Mon agent est venu me voir en me disant que les Sixers me promettaient de me sélectionner en 24e position. Mon cerveau était brouillé. J'ai vu un paquet de joueurs dont on savait qu'ils seraient pris quoi qu'il arrive. Markelle Fultz, Dejounte Murray... Ce processus était nouveau pour moi. Pourquoi est-ce que j'accepterais une promesse plutôt que miser sur moi-même en allant faire des workouts pour voir jusqu'où je pourrais grimper ? Mon agent et mon père m'ont fait comprendre que Philly avait vraiment besoin de mon profil. C'est quelque chose auquel les jeunes joueurs ne pensent pas forcément en arrivant à la Draft. Ils veulent juste être un lottery pick et gagner beaucoup d'argent avec ça. Ils ne réalisent pas à quel point c'est difficile de rester dans la ligue. Mieux vaut accepter de prendre moins d'argent au début. Ce n'est pas là que tu vas le gagner. Va le chercher dans une équipe qui veut de toi et croit en toi. Je ne joue que depuis deux saisons, mais elles ont été bonnes. Mon profil fait que si aucune équipe n'avait vraiment cru en moi, j'aurais pu être évincé rapidement. Donc j'ai accepté leur promesse.

Matisse Thybulle, l'invité surprise (ou pas) des All-Defensive Teams

Il a ensuite fallu garder le secret pendant 7 semaines. Tout le monde te demande avec qui tu as fait des workouts... Je suis une personne honnête, je ne voulais pas mentir. J'ai juste fait un workout avec Philly. Je bossais avec un coach à Milwaukee dans la salle d'une fac de Division III. Les Sixers sont venus en avion alors qu'ils étaient en plein milieu d'une série de playoffs. Il y avait Elton Brand et Marc Eversley (l'actuel GM des Chicago Bulls) pour m'observer, mais c'était genre une opération secrète. Je suis allé dans une petite salle à 7h30 du matin. Ils se sont pointés dans une Escalade noire avec les vitres teintées. Je me chiais dessus ! Je n'avais fait de workout devant personne jusque-là. C'était juste mon coach et moi. Ils se sont cachés dans la salle parce qu'ils ne voulaient pas être vus. Ils étaient derrière un mur, en train de regarder discrètement. J'ai fait un airball sur mon premier tir, ç'était catastrophique. Finalement ça a bien marché".

Encore fallait-il ensuite que Matisse Thybulle soit toujours disponible au moment où Philadelphie serait en position de drafter. Après avoir appris que OKC allait les devancer, les Sixers ont passé un deal avec Boston pour un échange de picks qui leur a permis de récupérer le joueur qu'ils voulaient absolument. Grand bien leur en a pris. Thybulle n'a bouclé que deux saisons en NBA, mais ses prouesses défensives le rendent déjà indispensable pour le prétendant au titre que sont les Sixers.

Le meilleur défenseur NBA joue à Philadelphie, mais ce n'est ni Embiid, ni Simmons