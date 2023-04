Matt Barnes bientôt maire ou gouverneur ?

Matt Barnes veut se défaire de son image d'ancien joueur bagarreur et colérique. Il ambitionne un poste politique à responsabilités dans les années qui viennent.

Aux Etats-Unis, voir des acteurs et des personnalités non politiques accéder à de hautes fonctions est devenu une habitude. C'est un peu moins fréquent lorsqu'il s'agit de joueurs NBA. Il y a bien sûr eu Bill Bradley, double champion avec les Knicks avant de devenir sénateur du New Jersey, ou Kevin Johnson, maire de Sacramento après avoir été l'un des meneurs marquants des années 90. Aucun des deux n'avait toutefois une réputation aussi sulfureuse que Matt Barnes.

Et pourtant, l'ancien ailier devenu présentateur de l'émission très suivie "All the Smoke" avec Stephen Jackson, a des ambitions pour l'avenir. Invité dans le podcast Miss Understood il y a quelques jours, Barnes avait révélé à son interlocutrice ses aspirations politiques dans les années à venir.

"J'essaye d'utiliser ma plateforme et ma voix pour ceux qui n'en ont pas. J'ai été incompris pendant toute ma vie et j'essaye aujourd'hui de rendre ce que l'on m'a donné, de motiver les gens et des les éduquer. J'ai eu 43 ans récemment et il y a quelques années je m'étais dit qu'à 50 ans, il fallait que je sois candidat à une élection, que ce soit pour devenir maire ou gouverneur. Ce serait rafraîchissant et je pense que les gens ne s'y attendraient pas. Je sais que je pourrais faire la différence. J'ai encore 7 ans devant moi. Que j'y arrive ou non, je veux donner de l'espoir aux gens et leur montrer des opportunités. Dans nos communautés, les gens ont besoin de voir pour croire. Je veux qu'ils voient un symbole de quelqu'un qui s'est sorti de circonstances difficiles pour y arriver".

Depuis qu'il a mis un terme à sa carrière en 2017, Matt Barnes montre une autre facette de sa personnalité que celle qu'il affichait sur et en dehors du terrain par le passé. Outre ses qualités de basketteur, Barnes avait fait parler de lui pour être allé régler ses comptes avec Derek Fisher, devenu le compagnon de son ex-femme. Dans son émission avec Stephen Jackson, on voit un homme apaisé, éloquent et particulièrement intéressant dans les entretiens qu'il mène avec les invités.

