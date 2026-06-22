Matthew Strazel suspendu, coup de tonnerre sur Monaco

Matthew Strazel ne disputera pas le game 5 décisif entre Monaco et Paris. Le meneur a été suspendu.

Matthew Strazel ne disputera pas le Match 5 décisif des finales de Betclic Élite entre Monaco et le Paris Basketball. La commission de discipline a finalement décidé de suspendre le meneur monégasque après les incidents du Game 3, un coup dur majeur pour la Roca Team à quelques heures du rendez-vous le plus important de sa saison.

Une sanction qui semblait de plus en plus probable

La décision n'est pas vraiment une surprise au regard des images du Match 3. Dans le money time de la rencontre perdue par Monaco face à Paris, Matthew Strazel avait complètement perdu son sang-froid après une séquence arbitrale contestée. Déjà sous tension, l'international français avait été expulsé après avoir reçu une deuxième faute technique, dans une scène particulièrement spectaculaire qui avait rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Les arbitres avaient rédigé plusieurs rapports à l'issue de la rencontre et le dossier avait été transmis à la commission de discipline. Initialement, Strazel avait pu participer au Match 4, la commission n'ayant pas eu le temps de se réunir avant cette échéance. Son cas restait toutefois en suspens.

Un énorme coup dur pour Monaco

Cette suspension intervient au pire moment pour l'AS Monaco. Après avoir largement dominé Paris lors du Match 4 pour arracher une belle, la Roca Team devra désormais tenter de décrocher le titre sans l'un de ses joueurs les plus influents.

Matthew Strazel avait été l'un des grands artisans du parcours monégasque en playoffs et s'était montré particulièrement précieux depuis le début de la série. Son absence prive Monaco d'un créateur, d'un défenseur agressif sur les lignes arrière et d'un leader émotionnel, même si cette même intensité lui a finalement coûté très cher.

Dans une finale qui se jouera désormais sur un seul match à l'Adidas Arena, Paris récupère forcément un avantage psychologique et sportif. Reste à voir si les Monégasques trouveront les ressources pour compenser l'absence de l'un de leurs hommes forts et récupérer leur couronne nationale.