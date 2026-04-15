Austin Reaves ne devrait pas revenir avant au mieux début mai, obligeant les Lakers à démarrer les playoffs sans lui.

Comme redouté, les Los Angeles Lakers vont devoir composer sans Austin Reaves pour le début des playoffs. La tendance se confirme désormais clairement.

Selon Shams Charania, l’arrière des Lakers devrait manquer la majeure partie du premier tour, avec un retour envisagé au mieux lors de la première semaine de mai.

Un coup dur pour les Lakers

Cette absence tombe au pire moment pour Los Angeles, qui s’apprête à affronter les Houston Rockets au premier tour.

Austin Reaves est devenu une pièce majeure du dispositif des Lakers cette saison, et son indisponibilité va forcément peser dans cette série.

« Austin Reaves sera absent pour la majorité du premier tour ; le scénario le plus optimiste le situe autour de la première semaine de mai », a expliqué Shams Charania.

Une situation encore incertaine

Si un retour début mai reste possible, cela dépendra de l’évolution de sa blessure dans les prochaines semaines.

Les Lakers devront donc probablement démarrer la série sans lui, en espérant pouvoir compter sur son retour en cours de confrontation.

Doncic également surveillé

Dans le même temps, les Lakers attendent de savoir si le passage de Luka Doncic en Espagne s’est avéré efficace pour accéléré son retour sur les parquets. Le meneur sera réévalué rapidement.

Hier, JJ Redick disait à propos de ses deux joueurs qu’ils sont « out indefinitely ». Pas besoin d’être bilingue pour comprendre que Los Angeles sera fortement diminué pendant leur premier tour face aux Rockets.