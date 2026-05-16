Jalen Williams sera en tenue contre les Spurs en finale de la Conférence Ouest après avoir manqué les 6 derniers matches du Thunder.

Le Thunder n’avait pas vraiment besoin d’une bonne nouvelle de plus pour faire peur à tout le monde. Il vient pourtant d’en recevoir une : Jalen Williams se dit prêt à revenir pour la finale de conférence Ouest face aux Spurs, après avoir manqué les 6 derniers matches d’OKC.

Touché aux ischio-jambiers et absent depuis six matches, l’ailier All-Star d’Oklahoma City a donné des nouvelles plutôt rassurantes avant le prochain tour. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, “J-Dub” n’a pas tourné autour du pot.

“Je suis en bonne santé”, a-t-il lancé, de quoi faire pousser un soupir de soulagement à tout OKC.

Le Thunder a réussi à traverser cette période sans lui grâce à sa profondeur, son collectif parfaitement huilé et, évidemment, le niveau de Shai Gilgeous-Alexander. Mais retrouver Williams au moment d’attaquer une finale de conférence change forcément la donne. Sa capacité à créer, attaquer le cercle, défendre plusieurs postes et soulager SGA peut peser très lourd dans une série longue.

Avec San Antonio, vainqueur de Minnesota, qui s’avance comme un challenger sérieux, une certitude : avec Jalen Williams opérationnel, le Thunder récupère l’un de ses joueurs les plus importants au meilleur moment.

Son absence a aussi permis à d’autres de prendre de l’épaisseur dans la rotation, mais il n’y a pas de débat : OKC est une équipe plus dangereuse avec son All-Star sur le parquet. Surtout quand celui-ci arrive avec le bon message, au bon moment.

À l’approche du dernier carré, le champion en titre avait déjà tout d’un candidat au back-to-back. Avec un Jalen Williams rétabli, il vient peut-être de récupérer la pièce qui lui manquait pour repartir à l’assaut du trophée.