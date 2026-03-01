Mauvaise nouvelle pour Stephen Curry

Les douleurs au genou de Stephen Curry ne passent pas et la star sera absente plus longtemps que prévu.

Les Golden State Warriors étaient beaucoup trop optimistes en espérant un retour de Stephen Curry juste après le All-Star Game. En effet, le meneur est atteint du « genou du coureur », un syndrome synonyme de douleur et de gonflement autour de la rotule.

« C’est une blessure étrange », confie le principal intéressé. « Il est impossible de savoir comment ça va guérir. Il va falloir attendre encore un peu. J’espère que je serai bientôt autorisé à revenir sur le terrain. En attendant, j’essaye de rester en bonne condition, je me renforce. Parce que je sais que quand je vais revenir, ce sera un sprint jusqu’aux playoffs. »

Ses coéquipiers essayent de tenir le coup en attendant le retour de leur meilleur joueur. Golden State occupe la huitième place de la Conférence Ouest avec un bilan légèrement positif et devra probablement passer par le play-in pour éventuellement disputer les playoffs. En plus de l’absence de Stephen Curry, les Warriors sont aussi privés de Jimmy Butler et de Kristaps Porzingis, qui n’a joué que 17 minutes depuis qu’il est arrivé en provenance des Atlanta Hawks. Le Letton continue d’être limité par une maladie peu habituelle.

Curry a raté les 10 derniers matches des Californiens. Ils se sont lourdement inclinés contre les Los Angeles Lakers samedi soir.

