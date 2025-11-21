Les Mavs protègent Kyrie Irving malgré la crise, misant sur sa connexion avec Cooper Flagg. Anthony Davis, lui, n'est pas intouchable.

Alors que la saison des Dallas Mavericks vire au cauchemar, un point semble désormais clair : Kyrie Irving n’est pas sur le marché. Selon Marc Stein, la franchise texane « n’encourage aucune discussion » concernant un éventuel transfert du meneur, malgré le vent de panique qui entoure la reconstruction après le licenciement de Nico Harrison et le début de saison en 4-12.

Kyrie Irving, qui se remet toujours d’une opération au genou et n’a pas encore joué cette saison, reste pourtant au cœur du projet. Stein précise que le veteran s’est déjà très bien entendu avec Cooper Flagg lors des séances d’entraînement. Cette connexion avec le prodige de 18 ans est, à ce stade, un argument majeur pour Dallas.

Anthony Davis, l’autre dossier chaud

La position est moins tranchée concernant Anthony Davis, dont l’avenir reste flou. Stein explique que les Mavs « continueront d’écouter les offres » qui pourraient arriver. Shams Charania et ESPN rapportaient même que Dallas envisageait d’explorer le marché.

Mais le discours interne n’est pas uniforme. Quelques heures avant les infos de Charania, Marc Cuban avait fermement démenti la possibilité d’un trade : « Nous ne le ferons pas. Nous voulons essayer de gagner », a-t-il écrit dans un message relayé par The Athletic. Une déclaration forte, même si difficile à concilier avec le contexte : Anthony Davis n’a disputé que 14 matchs de saison régulière depuis son arrivée et son contrat dépasse les 54 millions de dollars cette année.

Avec un effectif loin des standards du haut de tableau et aucune main mise sur leurs choix de draft entre 2027 et 2030, les Mavs semblent condamnés à trouver des solutions internes plutôt qu’à se reconstruire via la draft.

Des mouvements possibles… mais pas autour de Kyrie

Dans ce cadre, Daniel Gafford apparaît comme le joueur le plus susceptible d’être sollicité. Ses performances restent solides, son état de santé plus fiable que celui de Davis, et son contrat de 54,4 millions sur trois ans est beaucoup plus facile à absorber pour les équipes intéressées.

En revanche, Kyrie Irving, qui a séduit Flagg dès les premiers entraînements, est considéré comme un élément structurant du futur de la franchise.

Dans un climat tendu à Dallas, les Mavs semblent donc avoir tranché : Kyrie reste, quoi qu’il arrive. Pour le reste, tout dépendra de l’évolution d’Anthony Davis… et du marché.