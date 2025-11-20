Les Mavericks seraient prêts à échanger Anthony Davis d'ici février. Une décision qui marquerait la fin de l’ère Nico Harrison.

Selon Shams Charania d'ESPN, les Mavericks ont officiellement ouvert la porte : Anthony Davis est disponible. Et si l’info n'est pas surprenante, elle confirme le shift du projet à Dallas. La franchise texane veut effacer l’ère Nico Harrison, viré il y a quelques jours, et n’a plus l’intention de s’encombrer de ses paris les plus discutables. AD en tête de liste.

Depuis son arrivée tonitruante en provenance des Lakers dans un trade qui a envoyé Luka Doncic à Los Angeles, Davis n’a pas pu être ce que Dallas espérait. Avec ses pépins physiques et la situation sportive des Mavs, Anthony Davis n’a disputé que 14 petits matches sous ce maillot. Cette nuit encore, lors de la défaite contre New York, l'ancien intérieur des Pelicans n'était pas sur le terrain et toujours en phase de reprise.

L’impression en interne est limpide : on ne reverra peut-être plus Davis jouer une seule minute pour les Mavs. Et désormais, la franchise écoute les offres en attendant peut-être une issue d'ici la deadline de février. Dallas veut reprendre le contrôle, retrouver une identité et reconstruire quelque chose de stable.

Reste à voir qui osera relancer Anthony Davis, surtout sur un contrat gargantuesque.

Anthony Davis forcé de perdre du poids avant un trade ?