Les Mavs ont décidé de réunir Luka Doncic et Facundo Campazzo, 4 ans après leur dernière saison ensemble au Real Madrid.

Jalen Brunson était important pour les Dallas Mavericks la saison dernière. Son départ pour New York, avec un salaire que les Mavs ne se sont pas sentis en mesure de matcher, laisse logiquement un vide au sein du backcourt. Dallas avait besoin d'un autre manieur de ballon, capable de mener le show lorsque Luka Doncic est au repos ou de collaborer avec lui lorsqu'ils sont alignés ensemble, en plus de Spencer Dinwiddie.

Ce besoin va être comblé dans les prochaines heures et il devrait réjouir à la fois les fans des Mavs et Doncic lui-même. D'après Marca, un accord a été trouvé entre Facundo Campazzo et Dallas pour un contrat d'une saison à 2 millions de dollars.

Il semblait entendu que le magicien argentin, qui a passé les deux premières saisons de sa carrière en NBA avec Denver, allait rentrer en Espagne et probablement au Real Madrid. Dallas s'est dit que Campazzo convenait à ce dont l'équipe avait besoin et va lui permettre de prolonger son aventure dans la ligue. Jason Kidd aurait insisté pour que les Mavs recrutent "Facu", qui a été le coéquipier de Doncic au Real pendant deux saisons (2014-2015 et 2017-2018) avant la Draft du Slovène.

Facundo Campazzo lâche le move le plus magique et stylé du début d'année

Au-delà de statistiques qui ne taperont pas dans l'oeil de ceux qui n'ont pas trop suivi les Nuggets depuis deux ans, Facundo Campazzo est surtout un régal total pour les yeux grâce à sa qualité de passe phénoménale. L'Argentin de 31 ans a été titulaire à 23 reprises en 130 matches, avec 20 minutes par match, 5.6 points et 3.5 passes.

Cette signature, à cinq jours du début de la saison NBA, est une très bonne nouvelle pour Dallas, qui semble en ordre de marche pour tenter de faire une campagne au moins aussi réussie que la précédente.