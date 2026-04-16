Maxey et les Sixers écartent le Magic et rejoignent Boston

Portés par un excellent Tyrese Maxey, les Sixers ont dominé le Magic et disputeront le 1er tour des playoffs NBA contre Boston.

Philadelphie a composté son billet pour les playoffs en faisant tomber Orlando (109-97) dans ce play-in pour la 7e place à l’Est, au terme d’un match bien plus disputé que l’écart final ne le laisse penser. Les Sixers ont quand même fait la course en tête et mené à la pause, puis de 5 points avant le dernier quart-temps, avant de vraiment faire craquer le Magic dans les douze dernières minutes avec un 30-23 pour finir.

Le grand homme du match, c’est évidemment Tyrese Maxey. Le meneur de Philadelphie a terminé avec 31 points et a surtout pris feu au meilleur moment, en inscrivant sept points de suite dans le quatrième quart pour tuer le suspense et offrir un vrai bol d’air aux siens. Dans son sillage, V.J. Edgecombe a sorti un match très solide avec 19 points et 11 rebonds, Kelly Oubre Jr. a lui aussi ajouté 19 points, Paul George en a inscrit 16, et Andre Drummond a parfaitement occupé l’espace laissé vacant dans la raquette par Joel Embiid avec 14 points et 10 rebonds en sortie de banc.

En face, Orlando a longtemps résisté grâce à un énorme Desmond Bane, auteur de 34 points, et le Magic est même revenu à 87-86 après un tir à trois points d’Anthony Black. Mais au moment où le match s’est durci, Philadelphie a eu plus de répondant, plus d’options et surtout plus de sang-froid.

Cette victoire envoie donc les Sixers au premier tour, où ils affronteront Boston à partir de dimanche. Orlando, lui, aura une deuxième chance vendredi à domicile avec la réception de Charlotte, le vainqueur récupérant la 8e place à l’Est pour défier Detroit.