Le panier de la nuit pour Maxime Raynaud, seule éclaircie des Kings

Les Sacramento Kings ont battu un triste record la nuit dernière. Ils ont décroché leur quinzième défaite consécutive. Soit la pire série de toute l’Histoire de la franchise, dont le passé est pourtant truffé de résultats catastrophiques. Mais il y a tout de même un motif de réjouissance dans tout ce marasme, et il est Français. Maxime Raynaud s’installe comme un homme clé de cette équipe, qui a certes des allures de formation issue de la G-League (DeMar DeRozan, Keegan Murray ou encore Malik Monk ont tout de même joué la nuit dernière).

Le pivot tricolore est l’un des rares à s’en être bien sorti lors de la déroute contre le Magic (94-131). Il s’est illustré en compilant 17 points, 14 rebonds et 4 passes tout en signant un très joli panier improbable en shootant de derrière la planche.

Behind the basket and through contact??? What a shot from Maxime Raynaud! pic.twitter.com/ysWC3cAzr4 — NBA (@NBA) February 20, 2026

Avec la fin de saison de Domantas Sabonis (et celle de Zach LaVine), Maxime Raynaud retrouve des opportunités de jouer de grosses minutes. Le jeune homme de 22 ans semble avoir encaissé le rookie wall et il pourrait donc se mettre en valeur sur cette fin de saison. Parce que même après quatre années à l’université, il continue évidemment de progresser en découvrant le championnat le plus relevé au monde.

Difficile de savoir quelle sera exactement sa place dans le projet sur le moyen termes mais le diplômé de Stanford se dessine un rôle dans cette rotation. Il tourne à 10 points de moyenne (13 points et 9 rebonds sur les 8 derniers matches) et pourrait éventuellement profiter d’un départ de Sabonis pendant l’intersaison pour jouer toute une saison en tant que starter l’an prochain.