Après une première saison NBA réussie, l'intérieur des Sacramento Kings Maxime Raynaud se verrait bien découvrir l'équipe de France cet été.

La première saison de Maxime Raynaud en NBA a représenté une véritable réussite. Malgré les résultats décevants des Sacramento Kings, l'intérieur français, choisi au #42 pick de la Draft NBA 2025, a réussi à faire son trou en Californie.

Considéré comme l'un des meilleurs rookies de cet exercice 2025-2026, le Français a compilé 12,3 points, 7,5 rebonds et 1,3 passe décisive de moyenne. Et le jeune homme de 23 ans se verrait bien surfer sur cette dynamique positive avec l'équipe de France !

Pour cet été, Raynaud a déjà été clair sur ses intentions : il est disponible.

"J'ai vu Boris (Diaw) pas mal de fois pendant la saison. La liste n'est pas encore sortie, donc je n'en sais rien. Mais il me semble qu'ils sont en train de penser à moi pour les fenêtres FIBA. Et je les ferai avec grand plaisir. Représenter l'équipe de France est une opportunité unique", a fait savoir Maxime Raynaud pour le quotidien L'Equipe.

Pour rappel, les Bleus vont affronter la Belgique et la Finlande en juillet, avant deux autres rencontres en août, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027. Et à cette occasion, Maxime Raynaud devrait donc faire ses grands débuts en sélection.

Une récompense amplement méritée pour le pivot des Kings.

Victor Wembanyama, ses compliments pour Maxime Raynaud