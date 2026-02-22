Victor Wembanyama, ses compliments pour Maxime Raynaud

L'intérieur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama a rendu un bel hommage à son compatriote français Maxime Raynaud.

L'affrontement entre les San Antonio Spurs et les Sacramento Kings (139-122) a permis d'assister à un duel entre deux talents français à l'intérieur. Victor Wembanyama contre Maxime Raynaud. Et les deux intérieurs tricolores ont été bons.

Avec un solide double-double (28 points et 15 rebonds), Wembanyama a dominé les débats. Mais en face, dans une équipe bien moins forte, Raynaud a livré un joli combat : 16 points et 12 rebonds.

En conférence de presse, le prodige des Spurs a rendu un bel hommage au rookie des Kings.

"La première impression : énormément de fierté déjà. La dernière fois qu'on a joué l'un contre l'autre, c'était en 2018, la finale du championnat de France U15. Donc voilà, ça remonte. Effectivement, je le connais bien.

J’aurais adoré qu'on soit dans la même équipe. Mais quand je vois ses performances, j’ai énormément de fierté. La première raison : il a des opportunités et il les a toutes prises pour l'instant. C’est un excellent début de carrière et j’ai vraiment hâte de voir le futur.

En tout cas, je considère ça comme une grande chance de l’avoir dans ma conférence. Maxime est extrêmement brillant, c'est l'une des personnes les plus brillantes que je connaisse, l'une des plus intéressantes. C'est un très bon ami à moi", a confié Victor Wembanyama.

Dans le marasme des Kings, Maxime Raynaud parvient effectivement à tirer son épingle du jeu. Et cet affrontement, contre Victor Wembanyama, pourrait devenir un véritable rendez-vous sur les années à venir.

Comment Victor Wembanyama peut dépasser les 300 millions sur son prochain contrat