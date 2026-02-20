Victor Wembanyama est en route vers une extension max à 252 millions, mais ce contrat pourrait lui rapporter plus de 300 millions.

Le prochain contrat de Victor Wembanyama le fera entrer dans une autre dimension. Et peut-être même plus. Selon Bobby Marks d’ESPN, la star des San Antonio Spurs est en passe de devenir le prochain joueur à dépasser la barre des 250 millions de dollars sur une extension rookie max.

À partir du 6 juillet, San Antonio et son franchise player devraient s’entendre sur une prolongation maximale de cinq ans estimée à 252 millions de dollars. Les négociations s’annoncent limitées tant le cadre contractuel est clair et les volontés de chacun fortes.

Surtout, le Français pourrait ne pas s’arrêter à ce quart de milliard de dollars. Avec son talent, certains bonus pourraient lui permettre d’engranger encore plus de gains.

Le contrat devrait en effet inclure des clauses liées aux distinctions individuelles : sélection All-NBA, trophée de Defensive Player of the Year et un titre de MVP. Si Wembanyama remplit ces critères lors de la saison 2026-27, le montant total pourrait grimper jusqu’à 303,3 millions de dollars selon Marks.

Avec son talent hors-norme, et les progrès qu’il affiche depuis ses débuts dans la ligue, tout est possible. Il faudra néanmoins espérer qu’il remplisse le critère du nombre de matches joués pour pouvoir concourir. Un critère qui le pénalisera déjà pour cette extension

En effet, en raison de son inéligibilité aux récompenses de la ligue en 2024-25, il ne peut pas atteindre immédiatement 30 % du salary cap dès la première année de l’extension, même s’il validait les critères cette saison.

Sur le terrain, le Français continue d’empiler les arguments. Déjà sélectionné pour son deuxième All-Star Game, le premier comme titulaire, il affiche 24,4 points, 11,1 rebonds, 2,8 passes et 2,7 contres de moyenne en 29 minutes. Il est le seul joueur NBA à tourner à plus de 20 points, 10 rebonds et au moins deux contres par match cette saison.

Les Spurs, deuxièmes de la conférence Ouest avec un bilan de 38-16, s’apprêtent ainsi à sécuriser leur pierre angulaire pour le long terme, avec un contrat potentiellement historique à la clé.

