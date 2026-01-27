Le concours de dunks perd son triple vainqueur

Mac McClung a décidé de ne pas défendre sa couronne du Slam Dunk Contest cette année. Il a gagné les trois dernières éditions.

Mais qui va donc participer au Slam Dunk Contest du All-Star Weekend ? L’événement, extrêmement populaire dans les années 90 et au début des années 2000, a totalement perdu en intérêt et ne fait plus rêver personne. Et il n’y a pas une star ou un jeune talent pour lui redonner ses lettres de noblesse. VJ Edgecombe, rookie hyper athlétique et spectaculaire, a déjà confié récemment qu’il déclinerait l’invitation. Il n’est pas le seul : une star du concours, Mac McClung, a confié qu’il n’irait pas à Los Angeles pour défendre son titre.

Il est le lauréat des trois dernières éditions. Mais ça ne le branche plus. Son père a révélé à ESPN qu’il ne viserait pas un quatrième sacre consécutif. Au lieu de ça, il postera sur ses réseaux sociaux les dunks qu’il aurait éventuellement pu tenter au concours. McClung, qui cartonne en G-League, n’a jamais vraiment eu sa chance en NBA et sa présence au Slam Dunk Contest en disait déjà long sur le fait que la ligue peine à convaincre ses plus gros potentiels physiques de tenter leur chance. LeBron James ne l’a jamais fait. Zion Williamson et Ja Morant non plus.

Quitte à inviter des joueurs hors NBA, autant faire venir les meilleurs dunkeurs professionnels du monde. Un peu comme le fait le Quai 54. Là, au moins, il y aurait un sacré contest et non un enchaînement de ratés qui traîne en longueur.