Melvin Ajinça, un pari sur l’avenir pour Dallas

Sur cette Draft NBA 2024, il y aura donc eu cinq Français sélectionnés. Quatre au premier tour avec Zaccharie Risacher (au #1 pick par les Atlanta Hawks), Alexandre Sarr (au #2 pick par les Washington Wizards), Tidjane Salaün (au #6 pick par les Charlotte Hornets), Pacôme Dadiet (au #25 pick par les New York Knicks) et Melvin Ajinça (au #51 pick par les Dallas Mavericks).

Contrairement à ses compatriotes, le cousin d'Alexis a dû attendre le second tour (et donc la nuit de jeudi à vendredi). Un destin globalement attendu pour le jeune talent de 20 ans, longtemps annoncé entre les picks #39 et #58 dans les prévisions des médias américains.

Et désormais, une question va bien évidemment se poser : quel plan pour les Mavs avec le Tricolore ?

Les Mavs avaient ciblé Melvin Ajinça

Tout d'abord, il convient de noter que les Texans ont réalisé un trade pour le récupérer. Initialement, Dallas disposait du #58 pick sur ce second tour. Mais la franchise texane avait le sentiment qu'Ajinça n'allait plus être disponible à ce moment-là.

Du coup, ils ont décidé de grimper dans la hiérarchie, au #51 pick. Pour le sélectionner, ils ont envoyé aux New York Knicks : de l'argent, le #58 pick (Ariel Hukporti) et les droits de Petteri Koponen. Le sacrifice n'est pas immense, mais cela prouve tout de même l'intérêt des Mavs pour son profil.

Car à seulement 20 ans, Ajinça a tapé dans l'œil des scouts texans. Auteur de bonnes performances à Saint-Quentin, il a séduit le GM des Mavs Nico Harrison.

"Il est très jeune et a un potentiel énorme. Nous aimons sa façon de jouer. Il a une chance de devenir très bon. Je lui ai dit que nous étions ravis de l'accueillir et que nous étions prêts à débuter cette aventure. Il nous a remerciés et c'est un garçon formidable. Il parle un anglais extraordinaire. Il est très enthousiaste et nous le sommes aussi", a assuré le dirigeant texan.

Dans l'idée, Dallas a surtout misé sur son profil : un bon défenseur capable de sanctionner à longue distance. Un fameux "3 and D" désormais tant recherché dans le monde de la NBA. Un pari sur l'avenir pour dénicher un joueur capable d'intégrer la rotation sur le long terme.

"Quand on a un très bon joueur, cela ouvre toutes les options. Il peut défendre sur plusieurs positions. Mettre des tirs à trois points et finir les actions. C'est un poste très convoité. Il est tellement polyvalent", a apprécié Harrison.

Mais quid des projets de Dallas sur le court terme ?

Draft 2024 : tous les picks et les moves d’une soirée historique pour la France

Un avenir encore ouvert

Dans l'immédiat, il semble compliqué d'envisager une place pour Melvin Ajinça chez les finalistes malheureux de la saison 2023-2024. Encore un peu tendre, il doit encore accumuler de l'expérience pour intégrer le groupe de Jason Kidd.

Pour autant, le Français va avoir une opportunité de faire ses preuves. Il est d'ores et déjà attendu pour participer à la Summer League avec Dallas. Ensuite, il y aura une décision importante à prendre. Avec trois options : le garder dans l'équipe, le conserver dans un "two-way deal" afin de jouer en G-League ou le renvoyer en Europe.

En France, des équipes comme l’ASVEL et le Paris Basketball sont déjà prêtes à l'aider dans son développement.

"Je pense que la beauté du fait qu'il soit un joueur européen est que nous avons beaucoup d'options et je pense que toutes les options sont sur la table. Nous n'avons pas beaucoup de places disponibles dans l'effectif. Donc je pense que c'est l'avantage de son âge et du fait qu'il joue à l'étranger, nous pouvons trouver une solution", a reconnu Nico Harrison pour le Dallas Morning News.

En tout cas, les efforts de Melvin Ajinça ont payé : il a réussi à être sélectionné lors de la Draft NBA 2024. Mais désormais le plus dur commence, il va devoir poursuivre sa progression pour se faire une place en NBA. Le chemin s'annonce long, mais le Tricolore dispose de solides arguments.

Son profil plaît et Dallas croit en lui. De bonnes bases pour une belle histoire ?

🎙️Risacher, Sarr et les autres : une Draft historique pour la France !