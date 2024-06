Draft 2024 : tous les picks et les moves d’une soirée historique pour la France

Dans la nuit de mercredi à jeudi, s'est tenu le 1er tour de la Draft 2024. Retrouvez ci-dessous le déroulé du 1er tour, mais aussi le chrono des nouvelles de la journée, entre trades, prolongations et rumeurs.

Le 1er tour de la Draft 2024

1- Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Il y a bien un deuxième français n°1 de Draft de suite ! Les Hawks sélectionnent Zaccharie Risacher, le joueur de la JL Bourg. Risacher fera donc ses débuts aux Etats-Unis à Atlanta, dans un effectif dont on ne sait pas encore s'il sera construit pour jouer les playoffs ou s'il sera en reconstruction. Peu importe, c'est un moment exceptionnel et encore inenvisageable il y a quelques années.

2- Alex Sarr (Washington Wizards)

On s'y attendait, mais c'est quand même fou. Un autre Français est pris avec le 2e pick ! Alexandre Sarr va faire parler ses qualités exceptionnelles sur le plan athlétique du côté de Washington, où les Wizards ont choisi de miser sur lui. Il y avait donc bien un manque d'intérêt réciproque entres les deux parties.

3- Reed Sheppard (Houston Rockets)

En attendant de savoir s'ils décident de trader ou non ce pick, les Rockets ont opté pour Reed Sheppard, l'arrière de Kentucky, très grosse force offensive potentielle, malgré son Tournoi NCAA.

4- Stephon Castle (San Antonio Spurs)

Les Spurs misent sur le guard de UConn, déjà fort défenseur et playmaker à potentiel. Castle n'est resté qu'une saison chez les Huskies mais a montré qu'il était capable de s'intégrer rapidement. Victor Wembanyama et ses camarades vont accueillir avec plaisir l'excellent Castle pour l'ajouter au noyau dur et prometteur censé incarner l'avenir de la franchise.

5- Ron Holland (Detroit Pistons)

Du jus, de la défense et des highlights, pour un joueur en quête de confiance après une saison délicate avec la Team Ignite.

6- Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Un troisième Français dans le top 6 ! Tidjane Salaün est sélectionné par les Hornets, un peu plut que haut que ce qui était prévu pour lui, mais on est ravi de le voir à cette position. On l'est un peu moins de le savoir dans un effectif où tourne ne tourne pas toujours rond, mais il se dit que Steve Clifford, passé au front office, est fan de lui.

7- Donovan Clingan (Portland Trail Blazers)

Le double champion NCAA avec UConn va renforcer la raquette de Portland.

8- Rob Dillingham (San Antonio Spurs), tradé aux Minnesota Timberwolves

Les Spurs tradent le 8e pick vers Minnesota, où les Wolves ont envoyé un 1er tour 2031 non protégé et un pick swap protégé pour choisir Rob Dillingham. Ce dernier a vu sa cote baisser ces derniers mois, mais pas assez pour que les Wolves n'aient pas envie de bouger pour s'attacher ses talents.

9- Zach Edey (Memphis Grizzlies)

Edey et son immense gabarit répondent à un besoin pour Memphis, un peu léger à l'intérieur et qui rêve d'un retour parmi les meilleures équipes de l'Ouest. Le Canadien et ses 2,24m vont s'exprimer à Memphis.

10- Cody Williams (Utah Jazz)

Le frère de Jalen Williams est retenu par le Jazz. Son profil est plus défensif que celui de son aîné, mais sa panoplie est extrêmement prometteuse et Utah tient là un joueur capable de devenir très complet.

11- Matas Buzelis (Chicago Bulls)

Buzelis, qui a clamé partout qu'il était plus fort que Zaccharie Risacher, a un peu glissé mais pour la bonne cause. Le natif de Chicago va démarrer sa carrière en NBA dans la ville où il a vu le jour, chez les Bulls.

12- Nikola Topic (Oklahoma City Thunder)

Blessé au genou et sans doute absent une partie de la saison, le meneur serbe est capturé par OKC, qui peut se permettre un peu de patience avec le talentueux Topic.

13- Devin Carter (Sacramento Kings)

Le rejeton d'Anthony Carter débarque en NBA chez les Kings, pour y apporter sa défense et sa maturité, entre autres. Joli coup de la part de Sacramento.

14- Carlton Carrington '(Washington Wizards)

L'un de nos chouchous dans cette Draft 2024. Washington a eu la bonne idée de le drafter dans la loterie et on est certain que son sens de l'attaque, il ne manquera pas de montrer l'étendue de ses talents.

15- Kel'el Ware (Miami Heat)

Belle prise à ce stade pour le Heat, qui récupère un jeune intérieur plein de promesses, que l'on imagine coller avec la Heat Culture.

16- Jared McCain (Philadephie Sixers)

L'un des plus beaux shooteurs du circuit universitaire, avec du talent à revendre et de bonnes minutes à donner aux Sixers en sortie de banc.

17- Dalton Knecht (Los Angeles Lakers)

Expérimenté et capable de prendre feu offensivement, le senior de Tennessee était attendu plus haut, ce qui en fait un pick intéressant pour les Lakers, s'ils trouvent du temps à lui offrir.

18- Tristan Da Silva (Orlando Magic)

Un joueur polyvalent, à la fois facilitateur et shooteur, qui débarque à Orlando à 23 ans pour tenter de contribuer tout de suite au sein d'une équipe jeune.

19- Ja'Kobe Walker (Toronto Raptors)

L'arrière de Baylor va apporter du punch à la rotation des Raptors.

20- Jaylon Tyson (Cleveland Cavaliers)

Un poste 2/3 que l'on n'avait pas vu venir au 1er tour, en provenance de la fac de California.

21- Yves Missi (New Orleans Pelicans)

De grosses qualités athlétiques et de la protection de cercle pour les Pelicans.

22- DaRon Holmes II (Phoenix Suns), tradé aux Denver Nuggets

Les Nuggets n'ont pas vouloir cet intérieur qu'ils ont ciblé depuis longtemps filer ailleurs et ont anticipé en tradant vers le haut pour récupérer le pick des Suns.

23- AJ Johnson (Milwaukee Bucks)

Discret en Australie, Johnson a néanmoins du ballon et une taille intéressante pour évoluer sur les postes 1 et 2 à Milwaukee.

24- Kyshawn George (Washington Mystics)

Le Suisse passé par la France est un couteau-suisse avec un potentiel intrigant qui va tenter de se faire une petite place chez les Wizards où rien ne semble figé.

25- Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Et un quatrième Français au 1er tour ! C'est exceptionneL Pacôme Dadiet a indiqué qu'il avait l'intention de faire la saison avec les Knicks et pas d'être utilisé en Draft and Stash.

26- Dillon Jones (New York Knicks), tradé au Oklahoma City Thunder

OKC a trade up pour s'attacher ses services, avec 5 deuxièmes tours en échange de ce poste 2-3 complet qu'on n'attendait pas si haut.

27- Terrence Shannon (Minnesota Timberwolves)

Freiné par des problèmes extrasportifs (des accusations de viol), Shannon a été disculpé et peut tenter de retrouver la trajectoire qui était la sienne en intégrant le collectif des Wolves.

28- Ryan Dunn (Phoenix Suns)

L'un des meilleurs défenseurs du pays à la fac, un peu unidimensionnel. Parfait pour gratter un spot à Phoenix

29- Isaiah Collier (Utah Jazz)

Un temps annoncé comme un potentiel 1st pick, l'arrière de USC a dégringolé, mais n'a pas pu tout perdre de son talent, qu'il essaiera de mettre en valeur au Jazz.

30- Baylor Scheierman (Boston Celtics)

Le shooteur de Creighton ferme le bal, en rejoignant les champions NBA 2024.

---

01h43 : Nic Claxton est sur le point de signer une prolongation de contrat de 4 ans et 100 millions de dollars avec les Brooklyn Nets d'après Adrian Wojnarowski.

01h00 : TRADE ! Les Trail Blazers récupèrent Deni Avdija en provenance de Washington, contre Malcolm Brogdon, le pick n°19 de la Draft 2024 et un 1er tour 2029.

00h01 : OG Anunoby reste aux Knicks ! L'ailier a signé un contrat très juteux de 4 ans et 212.5 millions de dollars. New York est déjà bien en place pour la saison prochaine, même si Isaiah Hartenstein semble compliqué à conserver.

22h11 : Une belle surprise en perspective pour le Français Tidjane Salaün ? Plutôt attendu entre les picks #12 et #15, le jeune talent tricolore a visiblement tapé dans l'œil des Charlotte Hornets, qui pensent à lui au #6 pick ! Une info de la journaliste de Yahoo Sports Krysten Peek.

21h54 : Avec le départ de Mikal Bridges, les Brooklyn Nets ont enclenché une vraie reconstruction. Et logiquement, la franchise a encore l'intention de bouger afin de récupérer des picks. Dès cette Draft NBA 2024 ? C'est possible. Selon Jake Fischer de Yahoo Sports, les Nets, ouverts à la discussion, reçoivent plusieurs appels pour Cam Johnson et Dorian Finney-Smith.

21h46 : Sauf incroyable surprise, Bronny James ne sera pas concerné par le premier tour de la Draft NBA 2024 cette nuit. Le fils de LeBron James va devoir patienter avec une sélection attendue au second tour (nuit de jeudi à vendredi). Et selon le journaliste Marc Stein, les Phoenix Suns sont toujours séduits par son profil. Une lutte à venir avec les Los Angeles Lakers après la Draft 2024 ?

21h10 : Les Memphis Grizzlies vont-ils passer à l'offensive avant la Draft 2024 ? Selon HP Basketball, la franchise du Tennessee a tenté de grimper dans le Top 5 de cette cuvée ces derniers jours. L'objectif assumé : Donovan Clingan. Les Grizzlies sont même prêts à sacrifier 3 picks...

20h38 : PROLONGATION ! Le Miami Heat a verrouillé l'intérieur Bam Adebayo jusqu'en 2029, selon l'insider de The Athletic Shams Charania. Une prolongation de son contrat pour 166 millions de dollars sur 3 ans !

20h07 : Après le départ de Mikal Bridges, les Brooklyn Nets devraient lancer une reconstruction. Sauf surprise, Cam Johnson pourrait donc aussi partir dans l'hypothèse d'une belle offre. Et justement, selon Chris Fedor, l'ex-joueur des Phoenix Suns figure dans les petits papiers des Cleveland Cavaliers. Il y a cependant un doute sur la capacité des Cavs à satisfaire les Nets.

19h55 : Avec le possible départ de Paul George, les Los Angeles Clippers ont un plan B en tête : l’arrière des Chicago Bulls DeMar DeRozan, agent libre cet été, selon le journaliste de NBC Sports Chicago KC Johnson.

19h26 : Très bien informé sur les Phoenix Suns, le journaliste de l’AZCentral Duane Rankin réalise une mise au point : la franchise de l’Arizona n’envisage pas un trade de Kevin Durant. Ni pour Devin Booker. Pas même pour Bradley Beal. Une réponse cash aux rumeurs sur l’intérêt des Houston Rockets.

18h58 : Avec le trade de Mikal Bridges aux New York Knicks, une possible porte de sortie pour l'intérieur des Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns s'est refermée. Selon le journaliste d'ESPN Zach Lowe, les Wolves sont partis pour conserver KAT cet été. Malgré une grosse note à payer pour la luxury tax, Minnesota devrait assumer.

18h50 : Avec le #3 pick, les Houston Rockets pourraient bouger. D'après les informations du journaliste Michael Scotto du média Hooshype, les Texans pensent au meneur de jeu des Memphis Grizzlies Marcus Smart.

18h16 : Les Golden State Warriors alimentent décidément les rumeurs... D'après le journaliste Anthony Slater, les Californiens envisagent de sacrifier un jeune pour réaliser un coup intéressant : Moses Moody. Pour les autres, comme Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski ou encore Trayce Jackson-Davis, c'est non.

17h40 : Le cas Paul George continue de faire parler. Potentiellement agent libre cet été, l'ailier, dans l'hypothèse d'un départ des Los Angeles Clippers, aimerait rester sur la côte ouest. Bonne nouvelle pour lui, les Golden State Warriors sont visiblement prêts à le récupérer (via un trade) en acceptant ses demandes : un contrat max sur 4 ans, selon le journaliste d'ESPN Brian Windhorst.

17h31 : Sans surprise, les Golden State Warriors sont agressifs sur le marché avec deux sérieux candidats à un départ : Andrew Wiggins et Chris Paul, d'après The Ringer. Un package pour réaliser un gros coup sur le marché après la Draft 2024 ?

17h03 : Du mouvement chez les Lakers ? Selon le journaliste du LA Times Dan Woike, Los Angeles pourrait s'activer pour grimper à la Draft NBA. Les deux joueurs qui plaisent aux Californiens ? Devin Carter et Ja’Kobe Walter. Ils pourraient donc échanger le #17 pick pour avoir un choix plus tôt. A noter que sans un mouvement, Tristan da Silva et Yves Missi sont les options étudiées par les Lakers.

16h31 : Kevin Durant n'aurait pas demandé son trade d'après Brian Windhorst, qui ajoute tout de même qu'il y a une connexion entre le double champion NBA et les Rockets. Mais ce n'est pas surprenant qu'il ait envie de rester à Phoenix, où le Big Three n'a finalement fait qu'une saison ensemble.

14h49 : Les Rockets garderaient un œil sur Marcus Smart et ça a du sens ! Ime Udoka connaît bien le meneur, qu'il a déjà coaché du côté des Celtics. Houston dispose du troisième de la draft mais aussi de plusieurs futurs picks. Les Grizzlies ont intérêt à aller chercher un pivot jeune comme Donovan Clingan... Deal à venir ?

13h17 : Le grand ménage a commencé à Brooklyn. Ben Simmons et Dorian Finney-Smith pourraient eux aussi être transférés.

09h56 : D'après le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Atlanta Hawks n'ont aucune discussion pour un trade du #1 pick. Et Zaccharie Risacher reste attendu comme le choix de la franchise.

08h35 : Avant la Draft 2024 de cette nuit, vous pouvez consulter notre Mock Draft du 1er tour, pour vous faire une idée de ce que l'on imagine pour cette cuvée franchement incertaine, avec pas moins de trois Français au 1er tour d'après nos prévisions.

06h49 : Dans la foulée, Woj nous révèle le trade de picks à venir entre les Nets et les Rockets. L'objectif derrière ce move pour Houston : récupérer les picks qui appartenaient aux Suns, pour les re-proposer à Phoenix dans la foulée afin de tenter de monter un trade pour... Kevin Durant !