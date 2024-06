Houston veut Kevin Durant !

Les masques tombent. Après le trade des New York Knicks pour récupérer Mikal Bridges, d'autres équipes ont l'intention de passer à l'offensive. En marge du deal entre les Knicks et les Nets, les Rockets sont eux aussi sur le point de finaliser un échange de picks avec Brooklyn : Houston enverrait le 1er tour 2026 des Nets, pour récupérer le 1er tour 2027 des Suns et le droit d'échanger son 1er tour 2025 avec OKC, en échange du 1er tour 2025 des Suns. La raison de tous ces mouvements ? L'intérêt des Rockets pour Kevin Durant.

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, la franchise texane veut faire venir KD et s'est donc approprié des picks que les Suns aimeraient récupérer dans le cadre d'un éventuel deal. Pour le moment, Phoenix n'a pas manifesté l'envie de se séparer de Kevin Durant, mais la situation est à surveiller de près dans les mois qui viennent.

Intéressés dans un premier temps par Mikal Bridges, les Rockets semblent tournés vers le plus gros poisson qu'est Durant. L'opération pour convaincre les Suns s'annonce quand même compliquée et on peut imaginer qu'il faudra à nouveau un package phénoménal, même avec l'opportunité pour les Suns de récupérer leurs tours de Draft perdus.

