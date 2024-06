Mikal Bridges tradé à New York, les Nova Knicks au complet !

Ces derniers mois, Mikal Bridges a souvent regardé ses anciens camarades de fac s'éclater à Manhattan, pendant que lui se morfondait dans une saison insipide avec Brooklyn, à quelques arrêts de métro de là. L'ancien joueur des Suns va pouvoir retrouver le sourire. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Bridges va être tradé aux New York Knicks, pour retrouver ses amis et ex-coéquipiers de Villanova Jalen Brunson, Josh Hart et Donte DiVincenzo.

Les Knicks ont envoyé du lourd pour convaincre les Brooklyn Nets de lâcher Mikal Bridges : quatre 1ers tours de Draft non-protégés, un 1er tour protégé via les Bucks, un swap non protégé et un 2e tour, en plus de Bojan Bogdanovic. D'après Woj, cela ne signifie pas que les Knicks ont renoncé à prolonger OG Anunoby, bien au contraire. En revanche, il devient de moins en moins probable que New York parvienne à conserver Isaiah Hartenstein, qui devrait recevoir des offres juteuses après sa très belle saison. On peut également se demander ce que cela implique pour Julius Randle, absent des derniers playoffs et fréquemment considéré comme candidat à un trade.

Mikal Bridges n'a pas raté un seul match depuis son arrivée en NBA en 2018 et devrait plaire à Tom Thibodeau pour son côté inoxydable et fiable. Les Nova Knicks sont donc au complet, avec désormais quatre joueurs passés entre les mains expertes de Jay Wright chez les Wildcats, avec deux titres de champion NCAA (2016 et 2018).

Pour Brooklyn, les retombées finales ou presque du départ de Kevin Durant à Phoenix la saison dernière sont donc les suivantes :

8 premiers tours de Draft non-protégés

un 1er tour 2028 protégés

un swap d'un 1er tour 2028 non protégé

trois 2e tours de Draft

Cam Johnson

