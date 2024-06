Andrew Wiggins et Chris Paul, bientôt la fin aux Warriors ?

Les Golden State Warriors se montrent agressifs sur le marché pour échanger Andrew Wiggins et Chris Paul.

L'intersaison s'annonce agitée chez les Golden State Warriors. En plus de l'incertitude autour du cas Klay Thompson, agent libre, les Californiens envisagent des mouvements majeurs pour renouveler l'effectif autour de Stephen Curry et Draymond Green. Ainsi, Andrew Wiggins et Chris Paul sont deux sérieux candidats à un départ.

Perturbé par des problèmes personnels depuis deux ans, le Canadien se trouve loin de son meilleur niveau, celui qui lui avait permis d'être l'un des hommes clés du sacre en 2022. De son côté, le meneur, à 39 ans, dispose d'un contrat à 30 millions de dollars sur la saison 2024-2025. Mais celui-ci ne devient pas garanti avant vendredi (possible de repousser la deadline).

Et selon les informations de The Ringer, les Warriors veulent tourner la page avec les deux hommes. Ainsi, les Dubs se montrent très agressifs dans les discussions pour les envoyer dans une autre équipe. Bien évidemment, Wiggins représente un atout intéressant, alors que CP3 peut devenir utile pour matcher les salaires.

On peut penser qu'ils peuvent être associés dans le même trade pour réaliser un gros coup. Pourquoi pas pour l'ailier des Los Angeles Clippers Paul George ? Il y a récemment eu des rumeurs sur l'intérêt des Warriors sur PG.

En tout cas, cette nouvelle confirme la tendance : Golden State veut insuffler une nouvelle dynamique au sein de cet effectif.

