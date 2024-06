Bam Adebayo prolonge pour le max à Miami !

Il n'y avait aucun doute sur les plans du Miami Heat concernant Bam Adebayo. A 26 ans, l'intérieur floridien incarne tout simplement l'avenir de cette franchise. Déjà sous contrat jusqu'en 2026, le natif de Newark a ainsi été verrouillé sur le long terme par ses dirigeants ce mercredi !

D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, Adebayo a prolongé pour trois années supplémentaires. Avec le max possible, soit 166 millions de dollars ! Un investissement logique pour Miami afin de construire autour de lui.

The Miami Heat and Bam Adebayo – a three-time All-Star and three-time All-Defensive player – intend to reach a three-year, $166 million maximum contract extension, sources tell @TheAthletic @Stadium. Heat expect to lock in their cornerstone center through the 2028-29 season. pic.twitter.com/r8K8P6nyRE

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 26, 2024